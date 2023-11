DHMZ izdao upozorenje za gotovo cijelu zemlju: U ove dvije regije će biti najopasnije

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas je umjereno do pretežno sunčano, povremeno s kišom, mjestimice izraženijom, a moguća je i grmljavina.

“Uz pad temperature od sredine dana u najvišem gorju moguća je susnježica i snijeg. Prema kraju dana sa zapada prestanak oborine i postupno razvedravanje. Bit će vjetrovito, u početku uz umjeren do jak jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo. Od sredine dana vjetar u okretanju na umjeren i jak na udare olujan sjeverozapadni i sjeverni, duž obale i buru. Najviša dnevna temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 °C”, izvještava Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).





DHMZ je izdao upozorenje za opasno vrijeme zbog vjetra za riječku regiju i srednju Dalmaciju. Za ostatak Hrvatske, osim karlovačke regije, izdano je upozorenje za potencijalno opasno vrijeme. Samo je karlovačka regija danas bez ikakvih upozorenja, u zelenom.

Vjetrovito i hladnije

Sutra će biti pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i hladnije. Na Jadranu će biti i vedro, a u istočnoj Hrvatskoj uz povremeno više oblaka lokalno je moguća koja kap kiše.

“Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima, a na sjevernom Jadranu i bura. U središnjim i gorskim predjelima vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura većinom od -2 do 3, po kotlinama ponegdje niža, a na moru od 5 do 10 °C. Najviša dnevna temperatura između 6 i 11, na Jadranu 11 i 16 °C”, izvijestio ej DHMZ.