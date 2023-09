DHMZ izdao upozorenje za dio Hrvatske: Vrijeme će biti izuzetno opasno

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je izvijestio da će danas u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom poslijepodne uz sunčana razdoblja.

“Na Jadranu većinom sunčano, ponegdje umjerena naoblaka, a na jugu je moguće malo kiše ili pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, mjestimice na udare i jak. Na Jadranu bura, ponegdje jaka s olujnim udarima, posebno podno Velebita, a na jugu od sredine dana slab do umjeren jugozapadnjak, ponegdje i jugo.





Najviša dnevna temperatura između 16 i 21, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih”, izvijestio je DHMZ.

Djelomice sunčano

DHMZ je izdao crveni alarm za Velebitski kanal.

Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, a lokalno uz prolazno više oblaka postoji mala vjerojatnost za kratkotrajnu slabu kišu.

“Ujutro mjestimice magla. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu pretežno sunčano uz umjerenu i još mjestimice jaku buru, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na kopnu te od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih na moru”, stoji u izvješću.