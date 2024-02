DHMZ izdao narančasto upozorenje: Jednoj hrvatskoj regiji danas prijeti opasno vrijeme

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas će na Jadranu biti pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i uglavnom suho. Vjetar većinom slab, na istoku povremeno umjeren sjeverozapadni.

“Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, poslijepodne će na sjevernom dijelu oslabjeti, u noći i drugdje. Najviša dnevna temperatura između 5 i 10, duž obale i na otocima od 10 do 15 °C”, stoji u prognozi Državnog hisdrometeorološkog zavoda (DHMZ). Upaljen je narančasti meteoalarm za srednju Dalmaciju, udari vjetra bi moglo ići i do 100 km/h.

Sutra će biti pretežno oblačno, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti i umjerene naoblake. Vjetar slab, u noći i ujutro i umjeren jugozapadni, na Jadranu sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka će biti od -3 do 1, duž obale i na otocima od 3 do 8 °C. Najviša dnevna uglavnom između 10 i 15 °C.

Prema najavama DHMZ-a, vjetar će u subotu u srednjoj i južnoj dosegnuti brzinu i do 75 km/h, zbog čega je objavljeno upozorenje za potencijalno opasno vrijeme. Lijepo vrijeme će se nastaviti i početkom sljedećeg tjedna, a temperature će ići do 13 °C.