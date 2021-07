DHMZ I STOŽER IZDALI POSEBNO UPOZORENJE: Očekuje nas velika promjena, pozivaju na oprez!

Autor: L.D.

Nalazimo se usred toplinskog vala, a nakon vrhunca vrućine dolazi velika promjena vremena zbog koje je DHMZ objavio i posebno priopćenje.

Naime, još u subotu će u većini zemlje biti jako vruće. Na snazi su žuta i narančasta upozorenja Meteoalarma za cijelu zemlju, dok je za nedjelju još na snazi i crveno upozorenje za splitsko područje.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, uz povremeno i umjerenu naoblaku te poslijepodne slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Nakon tople noći, dan će biti vruć s najvišom temperaturom između 34 °C u Podravini i 36 °C u Posavini.

Velike vrućine u cijeloj zemlji

Velika opasnost od vrućine bit će i u dijelovima središnje Hrvatske, gdje će prevladavati sunčano. U sjeverozapadnim predjelima pak oblačnije, uglavnom u drugom dijelu dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom, a prolazno će zapuhati sjeverni vjetar. Najviša temperatura od 30 °C u Međimurju do 36 °C u Banovini, a najniža oko 20 °C.

Ujutro u gorju i unutrašnjosti Istre između 15 i 20 °C, a na sjevernom Jadranu od 20 do 25 °C. Danju pretežno sunčano, temperatura od 29 °C u gorju do 34 °C na obali, nerijetko i uz opasnost od djelovanja topline na zdravlje. Osvježenje se može naći u višem gorju te u moru. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar.

U Dalmaciji i dalje vrlo nepovoljno s obzirom na vrućinu, najviša temperatura od 33 °C na obali do 37 °C u unutrašnjosti. Uglavnom slab jugozapadni vjetar, na otvorenom moru jugoistočni, slabo će je ublažavati, ali zato je tu more temperature oko 25 °C.

Manje-više isto i na krajnjem jugu Hrvatske – obilje sunca, a vrućina najizraženija u zaobalju, pogotovo u dolini Neretve, gdje će živa u termometru rasti i do 37 °C u hladu. Na obali će opasnost od vrućine biti manja.

Stiže velika promjena, DHMZ izdao posebno priopćenje

Zbog promjene vremena koja stiže u nedjelju na kopno, a u prvim danima tjedna na Jadran, Državni hidrometeorološki zavod izdao je posebno priopćenje. Prenosimo ga u cijelosti:









Tijekom vikenda promjena vremena, lokalno moguće i grmljavinsko nevrijeme uz osvježenje. Osvježenje će se najviše osjetiti na zapadu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu dok će se u Dalmaciji zadržati većinom sunčano i vruće. Zbog dotoka vrućeg zraka s jugozapada, toplinski je val zahvatio jugoistočni dio Europe i dio Balkana. Sa spuštanjem hladnijeg i vlažnijeg zraka sa sjeverozapada kontinenta, od nedjelje će toplinski val u većem dijelu unutrašnjosti Hrvatske popustiti, a početkom radnog tjedna i na Jadranu.

Vikend je u ljetnim mjesecima većinom rezerviran za putovanja, povratak kući ili put na mjesto odmora. No osim gužvi ovaj put bi probleme mogli, ponajprije u pomorskom prometu, stvarati vjetar te lokalno i grmljavinsko nevrijeme.

Uz spuštanje prostrane termobaričke doline našim će se predjelima približavati hladna fronta koja će se u prvom dijelu nedjelje premjestiti preko naših krajeva.

U nedjelju će na moru zapuhati umjereno i jako jugo i južni vjetar, u unutrašnjosti jugozapadnjak. Mjestimice će biti i olujnih udara. Izraženijih pljuskova i grmljavine najprije će u subotu popodne biti u središnjim krajevima, u noći na nedjelju i u nedjelju ujutro na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima, a zatim i još ponegdje u unutrašnjosti. Najveća vjerojatnost za grmljavinsko nevrijeme je na sjevernom Jadranu.









I Stožer izdao upozorenje

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske izdao je posebno priopćenje u kojem savjetuje kako se štititi od velikih vrućina.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Vrućine mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Štetni učinci vrućina na zdravlje u velikoj se mjeri mogu spriječiti dobrom javnozdravstvenom praksom uz istovremenu zaštitu od bolesti uzrokovane koronavirusom,

Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova.

Između ostaloga, savjetuje se:

– rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije.

– piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera.

– izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta.

– nositi laganu svijetlu odjeću od prirodnih materijala te zaštititi glavu od direktnog sunca.

– rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak. Danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu.

– isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu.

– izbjegavati izlazak u najtoplijem dijelu dana i naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima.

– ne ostavljati djecu niti životinje u parkiranom vozilu.

– redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja.

– ako imate zdravstvene probleme potražiti savjet liječnika.

Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine koji je izradila radna skupina Ministarstva zdravstva uključuje korisne savjete i preporuke kojima se navedeni štetni učinci vrućina na zdravlje mogu spriječiti ili barem ublažiti. Osim toga, protokol definira postupke potrebne za pripravnost i djelovanje na nacionalnoj i lokalnoj razini u slučaju opasnosti od toplinskog vala.