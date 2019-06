DHMZ: I dalje prijeti velika opasnost od toplinskog udara, navečer moguće oluje

Autor: Dnevno/Dr. K.

Vrijeme danas većinom sunčano i vruće. Kasno poslijepodne i navečer će u unutrašnjosti, osobito u središnjim predjelima, lokalno biti izraženijih pljuskova, grmljavine te pojačanog vjetra.

Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak te bura, koja će u noći na petak na sjevernom dijelu naglo pojačati.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 21 do 26, u gorju malo niža, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 36 °C, ponegdje u Dalmaciji te središnjim predjelima moguće i viša.

Upozorenje za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala izdano je za četvrtak za Zagreb, dok je velika opasnost na snazi za još pet gradova – Knin, Rijeku, Split, Dubrovnik i Karlovac.

Zbog velikih vrućina na snazi je i opasnost od požara, u dijelovima i velika.

I u petak se očekuje pretežno sunčano, na kopnu uz malo nižu dnevnu temperaturu. Rano ujutro u gorju te na sjeverozapadu prolazno povećana naoblaka, lokalno uz pljuskove i grmljavinu.

Puhat će umjeren, na udare mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita ujutro s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 22 do 26, u gorju malo niža, a najviša dnevna od 28 do 33, na obali i otocima i do 35 °C.

Biometeorološka prognoza

U Hrvatskoj će danas prevladavati nepovoljne biometeorološke prilike. Zbog daljnjeg porasta temperatre zraka, kronični bolesnici bi trebali uzimati terapiju prilagođenu otežavajućim vremenskim uvjetima. No, i manje osjetljivim skupinama ljudi se preporuča povećana briga za zdravlje izbjegavanjem većih napora i izlazaka u najtoplijem dijelu dana, učestalijim odmaranjem, nošenjem lagane i prozračne odjeće, te uzimanjem dovoljno tekućine i lagane hrane.