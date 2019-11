DETALJNA PROGNOZA DHMZ-a PO REGIJAMA: Stanje je alarmantno! Evo gdje će najžešće padati

Umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu, a ujutro u unutrašnjosti i mjestimičnu maglu. Na Jadranu i područjima uz njega kiša će biti češća, lokalno i obilna, osobito u Dalmaciji.

Najmanje kiše očekuje se u istočnim krajevima. Prema kraju dana postupan prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, na istoku prolazno jak.

Na Jadranu jako i olujno jugo u postupnom slabljenju i okretanju na jugozapadni i zapadni vjetar, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura između 10 i 16, a u Dalmaciji i Slavoniji između 16 i 20 °C.

Istočna Hrvatska

Pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito prijepodne i sredinom dana. Ujutro mjestimice magla. Puhat će umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Temperatura od 11 do 14, na krajnjem istoku do 16 °C.





Središnja Hrvatska

Oblačno s kišom, češćom na zapadu i jugu. Ujutro mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Temperatura od 8 do 11 °C.

Gorski kotar i Lika

Oblačno i tmurno s kišom, lokalno obilnom. Vjetar slab, popodne u Lici umjeren južni i jugoistočni. Temperatura od 7 do 12 °C.

Oblačno povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom te mjestimice obilnom oborinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Puhat će umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnom udarima, u noći umjereno do vrlo jako jugo s olujnim udarima, a ponegdje moguće i olujno s orkanskim udarima. More će biti umjereno valovito, ponegdje i jače valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 13 do 17 °C.

Dalmacija

Promjenjivo i pretežno oblačno uz obilnu kišu, a mogući su izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetrovito uz jako i olujno jugo, mjestimice s orkanskim udarima. Temperatura od 15 do 20 °C.

Izgledi vremena 14. – 16. studenog

Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Povremene kiše bit će uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega, a u subotu su na zapadu zemlje mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najmanje kiše past će na istoku. U četvrtak i petak ujutro u nizinama mjestimice magla. Povremeno će puhati umjeren jugoistočnjak, na Jadranu umjereno i jako jugo, u petak i olujno. Temperatura zraka bez veće promjene, na kopnu malo toplije, osobito na istoku.

‘Nažalost, prognoze su se ostvarile i upozorenja pokazala opravdanima. No, srećom, stanje će se danas smiriti’, rekao je Zoran Vakula, glavni meteorolog HRT-a.

Ali još i tijekom jutra, pa i cijeloga prijepodneva, bit će kao jučer i noćas – kišovito i vjetrovito – s često jakim, mjestimice i olujnim jugom, gdjekad i s orkanskim udarima – brzine veće od 100 kilometara na sat. Pritom će more biti valovito, posebice na otvorenome moru i jače valovito, pa i uzburkano, s valovima i oko šest metara, osobito na otvorenome, gdje se ne smije isključiti mogućnost i takozvanog teškog mora – s valovima i do devet metara.

Premda će mnogima i dalje djelovati strašno – za moguću utjehu – na većini Jadrana ipak će biti malo manje nepovoljno nego jučer, kada se na nekim meteorološkim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerilo jugo jako kao rijetko kada u povijesti mjerenja – primjerice na splitskom Marjanu orkanski udar juga bio je čak oko 134 kilometra na sat, što je – prema preliminarnim neslužbenim analizama – treći najjači udar od sredine prošloga stoljeća. Jači su bili samo u veljači 1986. godine i u studenome 1987.

Osim što će vjetar slabjeti, u drugom dijelu dana kiša će gotovo na cijelom Jadranu biti manje obilna. No ponegdje na srednjem i posebice južnom dijelu, još će biti izraženih pljuskova s grmljavinom pa bi se već danas navečer, ili sutra ujutro, na nekim mjernim postajama, moglo mjeriti i više od 100 litara kiše po četvornome metru, što će dodatno povećati ionako dosad količinu oborine veću od prosječne za ovaj dio studenoga, koji će na kraju, vrlo vjerojatno, završiti kao jedan od kišovitijih u povijesti…

Naime, nova kiša, a i jačanje juga slijede nam već od petka.