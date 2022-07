DETALJI UŽASA KOJI JE POTRESAO ISTRU: Usred noći ostavio dijete u autu, spasila ga žena koja je čula plač. Otac se pravdao da mu je bilo vruće

Autor: Dnevno.hr

Noćas je nešto prije dva sata ujutro u Banjolama, u automobilu njemačkih tablica, pronađeno je samo i uplakano dvogodišnje dijete.

Odmah je pozvana policija, da bi otac djeteta pojavio tek nakon nekog vremena u policijskoj postaji u Puli. Kod 33-godišnjeg muškarca je pronađena droga, a brigu o djetetu je preuzeo nadležni Centar za socijalnu skrb.

“Policijski službenici su muškarca, nakon što su nad njim proveli kriminalističko istraživanje pustili. Za kazneno djelo povreda djetetovih prava propisana je kazna zatvora do 5 godina, u težim slučajevima kada, nažalost, dođe do smrti djeteta tada se počinitelja može kazniti i kaznom zatvora do 15 godina”, kazala je glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.





Dijete u Banjolama je pronašla austrijska državljanka, koja je spavala u jednom od apartmana. Nešto prije 2 sata ujutro, čula plač djeteta, izašla na ulicu, pronašla automobil iz kojeg je dopirao plač, otvorila ga i uzela dijete, piše Dnevnik.hr

Kako u blizini nije bilo odrasle osobe, odmah je pozvala policiju. Tek naknadno u policijsku postaju došao je njemački državljanin, odnosno 33-godišnji otac djeteta. Pravdao se da nisu mogli pronaći smještaj, da su spavali u autu, te da je zbog vrućine otišao prošetati.

Iako je bila noć, auto nije bio na suncu, iz policije upozoravaju i apeliraju da se djeca nikako ni u kom slučaju ne smiju ostavljati sama u automobilima.