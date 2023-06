Detalji nove optužnice protiv Mamića! Ne mogu mu ništa, proces će gledati na televiziji: Sudit će mu na sudu koji je proglašen njegovim

Autor: Jasenka Kovač/ 7dnevno

Najnoviju optužnicu protiv Zdravka Mamića zbog podmićivanja trojice osječkih sudaca USKOK je podigao pred Županijskim sudom u Zagrebu. Taj potez iznenađuje ako se prisjetimo da je prije nekoliko godina, kada je počinjao prvi sudski proces zbog izvlačenja novca iz Dinama, zaključeno da on na tom sudu ima previše utjecaja, odnosno cijeli sud je proglašen “Mamićevim sudom”. Zato je sve završilo na Županijskom sudu u Osijeku, gdje je izrečena jedna presuda, a drugi postupak se još vodi.

Treći proces u kojem je Mamić optužen sada ipak stiže u Zagreb. Dakle, ponovno na sud koji je zbog troje sudaca – ondašnjeg predsjednika Ivana Turudića te Jasne Smiljanić i Ivice Veselića – proglašen nedovoljno neovisnim.

U pitanju je prvoklasna pravosudna afera koju je otvorio sam Mamić kada je javno progovorio o korupciji na osječkom sudu. Iako je najprije šutio i plaćao suce, kada nije oslobođen optužbi, sve je priznao prozvavši se reformatorom hrvatskog pravosuđa. Iako je sve informacije o korumpiranim sucima USKOK-u poslao još u listopadu 2020., trojka sa Županijskog suda u Osijeku – Darko Krušlin, Zvonko Vekić i Ante Kvesić – uhićena je tek početkom lipnja 2021. godine.





Sada pak stiže optužnica koja još nije potvrđena, a izvjesno je da će se Zdravku Mamiću, koji je u međuvremenu novi život započeo u BiH, suditi u odsutnosti. To znači da će postupak na Županijskom sudu u Zagrebu teći iako se Mamić na njemu neće pojavljivati.

Pravni stručnjaci s kojima samo razgovarali vide određenu logiku u činjenici da optužnica protiv osječkih sudaca i Mamića ne može biti razmatrana na Županijskom sudu u Osijeku, no čude se što je sada Županijski sud u Zagrebu opet dovoljno dobar da vodi taj proces. “Nitko nije želio otvoreno reći da je prvo suđenje Mamiću prebačeno o Osijek zbog njegove bliskosti sa sucem Ivanom Turudićem, koji je tada bio na čelu Županijskog suda u Zagrebu.”

Čudno ponašanje

“I glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan i ondašnji predsjednik Vrhovnog suda RH Branko Hrvatin kleli su se u visoke standarde neovisnosti sudstva. Sada vidimo da to nije bilo baš tako”, podsjeća jedan pravni stručnjak na situaciju iz 2016., kada je počinjao prvi proces Mamiću. Sada kada Turudića više nema na Županijskom sudu u Zagrebu, jer je u međuvremenu prešao na Visoki kazneni sud, sve bi, komentiraju naši sugovornici, valjda trebalo biti neovisno i transparentno.

“Dvoje sudaca koji ionako nisu imali veze s prvostupanjskim postupkom i dalje radi na Županijskom sudu u Zagrebu pa je licemjerno sada, a bilo je licemjerno i ranije, proglašavati taj sud ‘Mamićevim sudom’. Tamo ima još barem 20 sudaca koji nemaju nikakve veze sa Zdravkom Mamićem i koji su doživjeli težak udarac činjenicom da su svi na neki način proglašeni mamićevcima, samo zbog Turudićeve bliskosti s bivšim šefom Dinama”, smatraju izvori upućeni u zbivanja na Županijskom sudu u Zagrebu.

Kada je pak proces premješten u Osijek, događa se jedna od najvećih afera u domaćem sudstvu koja je sada završila optužnicom. Zdravka Mamića USKOK tereti da je skupocjenim satom podmitio suca Darka Krušlina koji je vodio prvi postupak protiv njega, te suce Zvonka Vekića i Antu Kvesića koji su također donosili odluke u njegovim slučajevima. Sumnja se da im je dao oko 350 tisuća eura mita. Osim njih, Mamić je u svojim javnim istupima spominjao i suca Zvonka Vrbana, aktualnog predsjednika Županijskog suda u Osijeku, koji međutim nije obuhvaćen optužnicom. Govorio je i o Đuri Sessi, bivšem predsjedniku Vrhovnog suda RH, no ni te optužbe nisu konkretizirane. Ono što su istražitelji uspjeli rekonstruirati te navesti u optužnici ipak baca ozbiljnu sumnju na osječke suce. Oni redom negiraju krivnju.

Doduše, Krušlin je priznao da je uzeo Mamićev sat, no samo nakratko. Kada je shvatio koliko je vrijedan, vratio mu ga je. Zanimljivo je ipak da USKOK tvrdi kako je Krušlin otišao u svečanu ložu na Dinamovu stadionu iako je znao da je Mamić ondje. Osim toga, navode, Krušlin je bio svjestan da bi mogao biti odabran za predsjednika vijeća koje će suditi u Mamićevu slučaju.









Svjedoci su jasni

Naime, drugi sudac koji je mogao dobiti tu ulogu imao je problema sa zdravljem pa se sumnjalo da će moći voditi tako velik postupak. Zbog toga je bilo izvjesno da bi upravo Krušlin mogao suditi Mamiću. No to ga nije spriječilo da u studenome 2016. nakon Dinamove utakmice u Ligi prvaka s kolegom Zvonkom Vekićem pohita u svečanu ložu. Više svjedoka potvrdilo je USKOK-u da su upravo suci željeli ući u ložu, iako je ondje bio i Mamić protiv kojeg je već krenuo postupak na Županijskom sudu u Osijeku. Među ostalima, Ljubomir Pribić i Zoran Škorić, prijatelji osječkih sudaca, potvrdili su istražiteljima da su Krušlin i Vekić, kada su išli u ložu, znali da je Zdravko Mamić ondje.

“Bili smo tamo svi zajedno za jednim stolom, no ne znam što se točno događalo. Tek idući dan u kafiću kod suda čuo sam kako Krušlin i Vekić raspravljaju o tome da je Mamić Krušlinu dao nekakav sat. Komentirali su da je sat skup. Kad je Krušlin to shvatio, bio je u šoku te ga je odlučio preko Škorića što prije vratiti Mamiću. Kasnije sam čuo da je Škorić doista sat odnio Mamiću”, svjedočio je tijekom istrage Pribić.

To je u svom iskazu potvrdio i Škorić. Prema njegovim riječima, riječ je bila o satu vrijednom oko 20 tisuća eura. “Par dana nakon utakmice odnio sam sat natrag Zdravku Mamiću. Krušlin mi ga je dao u jednoj koverti”, prisjetio se ovaj svjedok. Drago Tadić također je bio u VIP-loži kada su došli osječki suci. Čuo je, opisao je u svom iskazu, Mamića kako je oduševljen činjenicom da bi mu upravo Krušlin mogao suditi. “U jednom trenutku šapnuo sam Krušlinu da nije normalan što uzima Mamićev sat jer je u pitanju skupi sat, no on na to nije reagirao. Odnio ga je sa sobom kada su krenuli u Osijek”, ispričao je istražiteljima Tadić.









Sporni sat

I svjedok Zvonimir Sunara zvan Suki potvrdio je istražiteljima da je upravo nakon utakmice Dinama i Lyona do njega došao Ljubomir Pribić te mu rekao da su s njim suci iz Osijeka Krušlin i Vekić koji žele ući u ložu Maksimir. Nakon toga se, prema optužnici, Sunara obratio Zdravku Mamiću i rekao mu da Pribić i suci žele ući u ložu. “On mi je rekao da ih pustim, što sam i učinio, ali ne znam što se dalje događalo u loži”, izjavio je Suki. Sam Mamić u svojoj je obrani potvrdio da je nakon utakmice Dinama i Lyona 22. studenoga 2016. dobrovoljno dao sat Krušlinu. “On ga je još dobrovoljnije primio, te smo obojica konstatirali da je to početak jednog divnog prijateljstva. Vrijednost sata je viša od 20.000 eura”, ispričao je istražiteljima Mamić. Prisjetio se i da su mu Krušlin i Vekić sami rekli da su oni suci koji će mu suditi.

“Objašnjavali su mi da je teoretski moguće da mi sude četiri suca, ali je Zvonko Vrban bio potrošen jer je bio predsjednik optužnog vijeća. Sudac Barkić je dulje vrijeme bio bolestan, tako da sam bio sto posto siguran da je točna informacija da će mi sudac u prvom postupku biti Darko Krušlin, a u drugom Zvonko Vekić. Shvatio sam i zašto su mi pristupili. Plan im je bio približiti mi se i kasirati me. Cijelo vrijeme su se ponašali kao da mi je sve namješteno i da će me osloboditi“, prepričao je Mamić događaje iz lože.

Kasnije se Mamić, prema vlastitom priznanju, nastavio družiti sa sucem Vekićem te mu je, kako je navedeno u optužnici, davao velike novčane iznose. Dio novca predao mu je preko svog brata Zorana, a dio preko Drage Tadića, koji je to i priznao. Vekić pak negira krivnju. Nakon što je sam u javnosti otvorio aferu s podmićivanjem sudaca, Zdravko Mamić tražio je da mu se drugo suđenje, koje je taman počinjalo na Županijskom sudu u Osijeku, preseli u Zagreb.

Učinili su to i ostali okrivljenici, koje se, kao i njega, tereti za dodatno izvlačenje novca iz Dinama preko lažnih menadžerskih usluga. Svi su ukazivali na upitnu neovisnost osječkih sudaca u trenutku kada je Mamić javno progovorio kako je nekima od njih davao mito. Kako je bila riječ o čak tri suca od njih ukupno osam koji su u tom trenutku vodili procese na Županijskom sudu u Osijeku, odvjetnici okrivljenih smatrali su da se može dovesti u pitanje nepristranost cijelog osječkog suda. Podsjećali su da je to ranije bilo učinjeno i u slučaju Županijskog suda u Zagrebu.

Pala je stigma

No zanimljivo je da su i Vrhovni sud RH i Visoki kazneni sud odbili argumente obrane i ostavili drugi proces Mamiću na osječkom sudu.

“Utvrđeno je da se za preostale suce Županijskog suda u Osijeku ne navodi ni jedan objektivni razlog sumnje u njihovu nepristranost. To što je jedan optuženik iznio optužbe na račun četvorice sudaca Županijskog suda u Osijeku, što je i rezultiralo pokretanjem stegovnog postupka protiv dvojice od njih, ne predstavlja prihvatljiv argument za sumnju u nepristranost ostalih sudaca tog suda, niti se zaključak o takvoj sumnji može automatizmom na njih protegnuti.

Sudačka dužnost je osobno povjerena određenom sucu te nije dovedena u pitanje nepristranost preostalih sudaca”, naveo je, odbijajući vratiti suđenje u Zagreb, Visoki kazneni sud RH. Pojednostavljeno rečeno: zbog troje sudaca koji su imali doticaj s Mamićem i nogometom cijeli Županijski sud u Zagrebu proglašen je Mamićevim sudom, a zbog trojice sudaca koji su uhićeni pod sumnjom u primanje mita od Mamića Županijski sud u Osijeku nije prozvan Mamićevim sudom. Sada izgleda ni Županijski sud u Zagrebu više nije Mamićev kada je najnoviju optužnicu USKOK podigao upravo pred njim.