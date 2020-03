DETALJ KOJI JE SVIMA PROMAKAO! Plenković najavio nešto neviđeno: Zašto je ovo izbjegao?

Crven kao paprika, znojan, uznemiren i nervozan. Tako bi se mogao opisati premijer Andrej Plenković, koji je tijekom sučeljavanja s Mirom Kovačem na RTL-u grčevito branio svoju fotelju na čelu HDZ-a, ali i vlastitu Vladu.

Da mu je do fotelje i više no stalo moglo se vidjeti ne samo iz Plenkovićeve neverbalne već i iz verbalne komunikacije koja ga je od premijera briselskih manira pretvorila u tipičnog balkanskog političara koji je svojem konkurentu Kovaču upadao u riječ, prisvajajući replike te ne poštujući vremenska ograničenja. I dok je Plenković one koji ga poznaju iz Banskih dvora neugodno iznenadio, Kovač je zapravo stasao u ugodno iznenađenje.

Odmjeren, pun argumenata i neopisivo staložen Plenkovića je doveo do ludila, dokazujući svoju verbalnu dominaciju, koja mu vjerojatno neće biti dovoljna za pobjedu na unutarstranačkim izborima, no da se Plenković odvažio s Kovačem sučeliti na svim televizijama kao što se to najavljivalo, tada bi HDZ-ova utakmica jamačno bila tjesnija. Ono sa čime je Kovač ponetirao svakako je jasan i precizan odgovor na pitanje o velikoj koaliciji između HDZ-a i SDP-a što je solucija koju je decidirano odbacio, za razliku od Plenkovića koji je izbjegao odgovor na to najvažnije pitanje večeri pa je shodno tome jasno da je premijer izbjegavanjem odgovora ujedno najavio i svoje daljnje planove.