DESNICA TRAŽI NOVOG ‘SPASITELJA’! Zov HDZ-ovih fotelja sve manje ih privlači: Plenkoviću zadaju prve veće glavobolje uoči obljetnice pada Vukovara

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Oči i uši svjetskih mainstream medija uprte su na istok Ukrajine i agresiju Rusije Vladimira Putina na tu zemlju koji je započeo prije pola godine.

S druge strane, na domaćoj političkoj sceni u fazi smo laganog zatišja pred potencijalni pravi politički uragan.

U pozadini globalnih previranja i problema, nije mirno niti u pojedinim političkim strankama koje pripremaju teren za nadolazeće izborne cikluse. Burno je, tvrdi nam dobro upućeni izvor iz stranke, i u najjačoj hrvatskoj stranci HDZ-u gdje premijeru i šefu stranke Andreju Plenkoviću mnoga pitanja iz dana u dan dolaze na dnevni red.





Velika neizvjesnost

Osim pritiska zbog velikih poskupljenja, inflacije, epidemije, uvođenja eura, energetske krize, ništa dobro premijeru i njegovoj vladajućoj koaliciji ne donose niti česte afere njegovih ključnih ljudi i ministara.

Iako je prema istraživanjima anketnih agencija i analizama političkih analitičara Plenković siguran na premijerskoj poziciji, unutar stranke postoje previranja i tabori koji namjeravaju zagorčati život svojemu šefu.

Tako je najnoviji mini potres u Plenkovićevom najužem krugu izazvala nikad veća inflacija u Hrvatskoj za koju HDZ-ovi savjetnici smatraju da bi mogla loše utjecati na rejting stranke.

S druge strane, veliku krizu koja na globalnoj razini harači kućanstvima, sve više gledamo i u Hrvatskoj i, kako saznajemo od upućenih, na krilima krize politička oporba namjerava pritisnuti Plenkovića i skupiti redove za nadolazeći izborni ciklus.









Tako od ključnih ljudi iz parlamentarne oporbe saznajemo da je u završnoj fazi izrada nacrta velikog projekta oko ujedinjenja najvećeg dijela političkog spektra koji bi trebao staviti na stranu sve nesuglasice zbog jednog zajedničkog cilja – rušenja Andreja Plenkovića i HDZ-a s vlasti, kao i njegovih dugogodišnjih partnera.

Svatko vodi svoju bitku

Upućeni svjedoče da je sve više ključnih oporbenjaka shvatilo da nemaju šanse ukoliko ostanu u nekoliko frakcija i različitih političkih saveza te da samo zajedničkim nastupom na izborima imaju šanse parirati HDZ-u.

“Jasno je mnogima u oporbi da se samo ujedinjeni možemo suprotstaviti HRZ-ovoj vojsci i mašineriji. Znaju dobro Peđa Grbin, Nikola Grmoja, Vidoviću iz Socijaldemokrata, Tomislava Tomaševića i Ivici Puljak da samo složni imamo šanse srušiti Plenkovića. Dogovaramo jedan vrlo široki savezi većina oporbenih stranaka dolazi u obzir, osim Domovinskog pokreta s kojima teško možemo naći zajednički jezik i nisam siguran žele li se suprotstaviti Plenkoviću, naravno ni Suverenisti nisu ti s kojima bi razgovarali”, rekao nam je naš izvor iz velikog oporbenog saborskog kluba.









Iako Plenković nema veliki manevarski prostor za postizborne pregovore oko koalicija, jasno je da u ključnom političkom trenutku HDZ, a pokazao je to i politički dugometraš Plenković, uvijek naprave jedan korak više i pronađu nekog zeca u šeširu i toga su u oporbi očito svjesni.

Sve to promatra i hrvatska desnica koja očekuje svaki HDZ-ov kiks da bi izvrši pritisak na vladajuću većinu, no s druge strane ne žele prekinuti sve spone s bliskim im HDZ-ovim kadrovima. Iako je kod hrvatske desnice godinama problem što u ključnom trenutku ujedinjenja prevladaju ega pojedinaca i dođe do raskola te ih uglavnom proguta HDZ-ov zov ugodnih fotelja, izvori iz desnih stranaka tvrde da i oni imaju plan za nadolazeće izborne cikluse.

Svi bi se pomirili

I dok Most stoji konstanto solidno na izbornim anketama i stranka je desnije orijentacije s najviše šansi za ulazak u Sabor na narednim izborima, njih se kao što smo pisali sve više spominje uz bok lijevoj koaliciji u velikom projektu rušenja Plenkovića.

A s desne strane ostaju tako Domovinski pokret, Suverenisti i nekoliko odvojenih frakcija poput Karolina Vidović Krišto koji pokušavaju pronaći svoje mjesto pod suncem i za naredne izborne kalkulacije.

Kako saznajemo od izvora bliskog jednoj desnoj opciji, polako su svjesni da im treba svježe ime koje bi se pojavilo kao nekada Miroslav Škoro i povukao veliki broj nezadovoljnog biračkog djela sklonog konzervativnijim politikama od onih koje danas nudi HDZ. Traži se nova snaga koja bi pomirila zaraćene strane i okupila širu desnu koaliciju po uzoru na nekadašnju “Domoljubnu koaliciju”.

Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava više nije nepoznat i relativno je etabliran u javnom političkom prostoru, no među desnijim biračima slovi kao jedan pozitivni politički vjetar koji bi mogao zapuhati kontra Plenkovića, a opet dovoljno odmjereno da ne omogući političkim protivnicima previše “mesa” za udaranje i podmetanja kao što se znalo dogoditi s Miroslavom Škorom.

Zanimljiva imena

I dok je prošlo nekoliko dana od novih prepirki između Domovinskog pokreta i Suverenista, Penava pak uspješno manevrira između tih opcija i mnogi smatraju njegove pomirljive politike prema srodnim strankama i kolegama kao pravi put za naredni izborni ciklus.

Iz HDZ-a dolaze signali da se pribojavaju i obljetnice pada Vukovara gdje bi prema predviđanjima Plenkovića mogao zaraditi salve zvižduka, dok će Penava iskoristiti domaći teren za mogući napad, a oči će biti uprte i u Milanovića.

Osim toga, sve iz prikrajka i dalje prate, kako saznajemo od izvora bliskog akterima, Tomislav Karamarko i Milijan Vaso Brkić koji su formalno izvan politike i nakon Općeg sabora HDZ-a ispali iz svih kombinacija, i dalje u pozadini i čekaju kako će se razvijati situacija na desnici uoči narednog izbornog ciklusa.

Sve se više u javnosti pojavljuje i Kolinda Grabar Kitarović kojoj se, čini se, dobrano pegla imidž te upućeni svjedoče da bi mogla odigrati važnu ulogu o stvaranju nekog novog vođe desnice pa se čak spominje i ona kao ta persona.

Tu je svakako i logoraš i uspješni menadžer Damir Vanđelić koji ne skriva svoje ambicije i ima simpatije braniteljske populacije plus veliki poduzetnički kapital, a važnu ulogu odigrat će i novi miljenik desnice predsjednik RH Zoran Milanović.

Podsjećamo, redovni parlamentarni izbori trebali bi se održati 2024. godine, isto kad i izbori za Europski parlament, dok se u javnosti sve više šuška o prijevremenim parlamentarnim izborima već ove jeseni.