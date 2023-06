Desnica se ponovno budi! Plenković bez ovih ljudi neće moći sastaviti Vladu: Što Penava ima s novim desnim blokom?

Autor: Iva Međugorac

Možda pojedine parlamentarne opcije nisu zainteresirane za formiranje velikog desnog bloka, ali to ne znači da se desne opcije ipak donekle neće pokušati ujediniti uoči nadolazećih parlamentarnih izbora. Prvi koji je na jedinstvo na desnom spektru pozivao jest prvi čovjek Domovinskog pokreta Ivan Penava, no na njegov poziv Most je odgovorio ignoriranjem, a u njihovo ime saborski zastupnik Nino Raspudić na suradnju je pozvao lijevo-liberalne opcije spominjući veliku koaliciju sa SDP-om i Možemo i ne ideološku Vladu kojoj bi u planu bilo rušenje premijera Andreja Plenkovića i njegova HDZ-a.

Penava neće pristati na neideološku suradnju

Bez obzira na to što Penava nije sklon Plenkoviću kojeg nerijetko kritizira, njegov Domovinski pokret u koaliciju sa lijevim opcijama u kojoj ideologija neće imati nikakvu ulogu ne želi sudjelovati. Neobično je međutim to što se Mostu nastoje priključiti i Hrvatski suverenisti koji se po svemu sudeći sa svojim skromnim brojem mandata još uvijek pokušavaju definirati ne samo na hrvatskoj političkoj sceni, već i generalno među desnim biračkim tijelom. Na kakvu će se suradnju na koncu odlučiti i koji su planovi Suverenista, ali i zastupnika poput primjerice Karoline Vidović Krišto koja je nedavno osnovala vlastitu stranku, koja za sada nije previše zaintrigirala javnost ostaje na razini nepoznanice.

Ono što nije nepoznato jest to da je desnica dugo kao svoju glavnu stranku detektirala HSP. Ta politička opcija svoje je slavne dane u političkoj areni imala u eri Ante Đapića i Ive Sanadera čije su političke kalkulacije rezultirale raslojavanjem ove pravaške opcije na nekoliko manjih stranaka. Takvo raslojavanje rezultiralo je marginalizacijom pravaša s hrvatske političke scene, niz malih stranaka s pravaškim predznakom je propao, ali je Hrvatska stranka prava još uvijek aktivna, i nada se oporavku te povratku u zastupničke klupe što bi nakon idućih parlamentarnih izbora mogao biti sasvim realan scenarij, budući da je HSP ovih dana ušao u pregovore s Domovinskim pokretom, koji bi trebali i mogli biti prva ozbiljna stepenica ka formiranju desnog bloka.





Novi desni blok s DP-om i HSP-om

Originalni HSP još je uvijek prepoznatljiv na lokalnoj razini, u pojedinim sredinama odnosno u Gospiću i Popovači, a suradnja s Pokretom im je u interesu te u njoj vide priliku za povratak na političku scenu, dok je s druge strane Penavi i njegovoj opciji u interesu ova suradnja na desnici koja se može opisati kao početak ujedinjenja na desnom spektru. Nedavno su iz DP-a izvijestili kako su započeli pregovore s HSP-om o njihovoj dugoročnoj budućoj političkoj suradnji i zajedničkom nastupu na svim izborima koji Hrvatskoj predstoje počevši od onih europskih pa sve do parlamentarnih, predsjedničkih, a na koncu i lokalnih izbora.

”Suradnja između DP-a i HSP-a bazirat će se na domovinskoj, suverenističkoj priči gdje DP kao parlamentarna stranka koja promišlja hrvatski, domovinski i suverenistički, u HSP-u, kao nasljednicima političkog nauka dr. Ante Starčevića, definitivno može pronaći sebi kompatibilne ljude u svjetonazorskom smislu”, poručio je u priopćenju predsjednik DP-a Ivan Penava nakon sastanka vodstva ovih dviju stranaka,. Predsjednik HSP-a Nikica Augustinović istaknuo je zadovoljstvo početkom razgovora i najavom dugoročne suradnje s DP-om naglašavajući kako ‘biračko tijelo vapi za okupljanjem, dogovorom te zajedničkim izlaskom na izbore desnih i domoljubnih stranaka’.

Plenković će teško bez njih

S obzirom na ono što za sada pokazuju ankete HDZ kojim upravlja premijer Plenković doista jest najpopularnija opcija u državi, no to što je popularan Plenkoviću za sastavljanje Vlade neće biti dovoljno. Njegov bi HDZ na parlamentarnim izborima mogao osvojiti relativnu pobjedu, ali za sastavljanje Vlade biti će mu neophodni koalicijski partneri, što u vladajućim redovima i ističu kao svoju najveću slabost. Nije nepoznanica da se po političkim kuloarima govori o tome kako bi Most uz asistenciju predsjednika Zorana Milanovića nakon parlamentarnih izbora mogao krenuti u suradnju sa SDP-om koju Raspudić već sada najavljuje.

Dođe li do takvog oblika suradnje Plenković po pitanju koalicijskih partnera neće imati previše prostora za manevre, već će biti prinuđen ili prepustiti Grbinu vodeću poziciju ili pak sjesti za pregovarački stol s Domovinskim pokretom koji bi time mogao postati stup obrane od dolaska lijevo-liberalne koalicije na vlast, a s druge strane stranka Ivana Penave polako, ali sigurno postaje i najstabilnija te najprepoznatljivija politička opcija na hrvatskoj desnici, koju očigledno misle okupljati oko sebe i kroz suradnju sa opcijama kao što je Hrvatska stranka prava. Za očekivati je da će se Penava dugoročno okružiti i nizom desnih intelektualaca, i drugih prepoznatljivih imena s ovog spektra, te da će na taj način sa svojom strankom na izborima uspjeti postići relevantan rezultat.