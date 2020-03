DESNICA SE OKUPLJA U MEGABLOK! Istaknuti suverenist otkriva: ‘Evo što doista planiramo sa Škorom!’

Autor: Dnevno

Danas su Hrvatski suverenisti svečano predstavili svoj program u dvorani Vatroslava Lisinskog. Među brojim uglednim gostim iz svijeta politike našao se i Miroslav Škoro, predvodnik ‘Domovinskog pokreta‘. Njegov posjet svakako je znakovit. Već dugo se šuška o zajedničkom izlasku Suverenista i Miroslava Škore na izbore, sada se čini da je njihova suranja sve izglednija baš kao i novi politički savez na hrvatskoj političkoj sceni. Sve je za Dnevno potvrdio pravnik i istaknuti član Hrvatskih suverenista, Pero Kovačević.

Zajedništvo nema alternative

“Mi smo danas predstavili program i smjernice za izlazak na parlamentarne izbore i prirodno je da smo pozvali gospodina Škoru kojeg smo prvi podržali i na izborima za predsjednika RH kao neovisnog kandidata”, komentirao je Kovačević te dodao:

“Jedan od naših slogana je bio da za zajedništvo nema alternative, znači mi isto očekujemo, zato smo i izašli sa svojim programom, da svi zajedno, a nadamo se i sa gospodinom Miroslavom Škorom i njegovim pokretom napravimo najbolji program u kojem ćemo ponuditi sve ono što hrvatski birači i hrvatski narod očekuje, a to su suštinske, korjenite promjene u svim sferama društva”, govori nam gospodin Kovačević, pa nastavlja govoriti o nužnosti ove suradnje.

“Mi smo i danas otvoreno rekli da zajedništvo nema alternative, a mislim da je poslije i gospodin Miroslav Škoro dao izjavu u kojoj je rekao da mu se naš program sviđa te da postoji velik broj dodirnih točaka s onim što je on govorio u kampanji za predjesnika RH. Ako želimo napraviti dobar posao, mislim da je jedino rješenje da idemo zajedno. Smatram da jedino tako možemo provesti ono što Hrvatskoj zaista treba. Mnogo toga ovdje ne funkcionira kao što bi u jednoj uređenoj državi trebalo, počnimo samo od pravosuđa”.

“Ja vjerujem da ćemo se dogovoriti. To je ono što traže hrvatski birači, hrvatski narod, hrvatski državljani. Hrvatskoj treba jedan pravi i čvrst izborni blok gdje će ljudi moći glasati ‘za’, a ne ‘protiv’.”

“Korjenite, sustavne promjene u pravosuđu ne mogu napraviti ni HDZ ni SDP. To su dvije stranke koje su stalno, uporno obećavale, a što smo na kraju dobili? Od njihovih reformi dobili smo jedino to da su u ovoj državi organizirani samo kriminal i korupcija.

“Razgovori s ‘Domovisnkim pokretom’ Miroslava Škore su u tijeku i oni se nastavljaju. Za sada nema nikakvih prijepora. On je rekao da će osnovati stranku i to je učinio. Sada je jedino važno da se usuglasimo programski. Za sve nas to je najvažnije i na taj način će birači točno znati za što će dati svoj glas. Znat će što će se napraviti u pravosođu, izbornom zakonodavstvu, gospodarstvu, što ćemo učiniti za mlade, umirovljenike i radnike i tako dalje.”

Dvije lustracije

“Naš program je korjenit i suštinski. Mi govorimo u promjenama u svim sferama društva. O pravosuđu bih osobno mogao govoriti satima, a ni tad vam ne bih uspio reći sve što želim, međutim, ono što se može sada reći jest to da želimo provesti takozvanu ‘financijsku lustraciju’ kojom želimo obuhvatiti period pretvorbe i privatizacije odnosno ‘pljačke i grabeži’ do danas gdje svako malo svjedočimo nesrazmjeru primanja i imovine visokih političkih dužnosnika. Želimo uvesti institut ovjere vlasništva po načelu ‘koliko toga si zaradio toliko možeš i imati’. Dakle imovina i prihodi moraju biti u srazmjeru, a sve ostalo biti će oduzeto. Slično možemo govoriti i o pretvorbi i privatizaciji. Dakle kupoprodajnim ugovorom određeno je da se određena firma mogla kupiti za 10 milijuna kuna, a uplaćeno je samo 10 % tog iznosa. U tom slučaju, vlasništvo nije sto postotno. Prema tome, ukoliko se ostatak iznosa ne podmiri u roku od 6 mjeseci, 90% vrijednosti se oduzima. Time bi se bavila agencija za oduzimanje otete imovine”, govori na Pero Kovačević i nastavlja:

“Istovremeno bi se provodila i takozvana ‘funkcijska lustracija’. Dakle, sve osobe koji rade recimo u odvjetništvu, sudstvu ili bilo kojim institucijama pravne države koje nisu djelovale i koje su učinile propuste činjenjem ili nečinjenjem i tako otvorile vrata pljački i grabežu morat će napustiti svoje funkcije. Dakle, dvije lustracije.