DESNICA NA NOGAMA! Žestoko protivljenje ‘socijalističkom potezu’ Vlade, ‘rešetali’ ministra: ‘Možemo se vratiti u feudalizam, nemojte nas više spašavati, molimo vas’

Autor: I.G.

U četvrtak je u Hrvatskom saboru održana rasprava o uvođenju poreza na ekstraprofit, a na ministra financija Marka Primorca pao je zadatak da odgovara je na pitanja zastupnika koji su ovaj vladin potez, očekivano, dočekali ‘na nož’.

Posebno žustri bili su zastupnici desnih stranaka, oni su odreda naglasili kako se protive ovakvom “kažnjavanju uspješnih”.

“Volio bih da svi zajedno upijemo informaciju o načinu zašto i kako donosimo ove zakonske izmjene., Po mojoj procjeni možemo se doslovno vratiti u feudalno doba, kada je nekakav grof rekao ‘od sutra više nije 8 posto, nego je 50 posto’ i mi tu ne možemo ništa. Nisam slučajno rekao 50 posto, jer danas je jedan poznati portal donio informaciju o dva računa s potpuno istim namirnicama iz veljače i prosinca ove godine. U veljači 270 kuna, u prosincu 410. Porast od otprilike 50 posto, ovisno o vrsti namirnice. Inflacija divlja, cijene divljaju, sve će to dovesti do najtežeg siječnja u povijesti hrvatske države. Hoćemo li onda uzeti pak onima koji su u ovom periodu uspjeli preživjeti cijelu ovu krizu? Nisam siguran da je to dobro”, rekao je Davor Dretar iz kluba Domovinskog pokreta.





U opasnosti će biti i američka ratna mornarica

S njim se složio i Mostov Zvonimir Troskot, koji je naveo kako će ovakav potez otjerati investitore.

“Smatramo da će jako puno kompanija biti nepravedno oporezivane. Jedan od najboljih primjera je Viktor Lenac, koji je prošle godine ostvario dobit tako da je prodao jahte i nema veze s energetskom krizom, nego čistom sposobnošću. Novac koji bi sada trebali uplatiti u proračun trebao je završiti u dovršavanju doka 11. Trebali ste jučer biti prisutni na odboru za financije, kada su predstavnici koji su govorili o tome doslovno plakali. Ovaj porez, vjerovali ili ne, dovodi u opasnost strateškog partnera, a to je američka ratna mornarica, ako se ne dovrše proizvodi. Jedva su se izvukli kroz cijelu ovu krizu, da bi ovaj porez morali sada uplatiti u proračun. Ima jako puno IT kompanija koje su izašle na brzu i imali su IPO-ove. Da su znali za ovo, oni to ne bi radili. oni su to ostvarili svojim sposobnostima, a sada im država naknadno ulazi u poslovanje ovim porezom. Smatramo da je ovo što hrvatska Vlada radi nešto što ne radi niti jedna država u EU. To nema veze sa solidarnosti”, rekao je Troskot.

‘Nemojte nas više tako spašavati’

Mostovac Nikola Grmoja naglasio je kako je upravo Vlada odgovorna za stvaranje inflacije, a sada ovakvim nepravednim porezom pokušava “pokrpati rupe”.

“Slušam kolegu Cappellija, koji kaže kako je vlada spasila poduzetnike u vrijeme epidemije. Vlada je u stvarnosti nasjela na sulude mjere zatvaranja, lockdownova, karantena i sličnog, zbog čega ljudi nisu mogli raditi i zbog čega nije bilo fluktuacije roba i ljudi. Onda je država to spašavala. Nemojte nas više tako spašavati, molimo vas. A što se tiče ovoga što pričate, ministre, vi ćete da biste pomogli onima koji su ugroženi i slabi uzeti novac onima koji su uspješni. Zašto niste proveli reformu zdravstva ili pravosuđa? Zašto se niste obračunali s korupcijom? Zašto niste iskoristili pet milijardi za obnovu? Zašto niste naplatili porezni dug i zašto ste oprostili četiri milijarde kuna poreznog duga? Sada ćete uzeti novac onima koji su uspješni kako biste krpali rupe. To nije ozbiljna politika. Tako se ne vodi država i ne možemo tako naprijed”, rekao je Grmoja.

‘Ne čepimo rupe’

Ministar Marko Primorac odgovorio je kako se ne slaže s kritikama desnice te naveo kako su vladine mjere u doba covid krize pomogle poduzećima u “situaciji bez presedana”.

“Reći da će se ovakvim porezom čepiti nekakve rupe mislim da je minoriziranje jedne smišljene politike koja u ovim kriznim vremenima nastoji redistribuirati teret krize prema onima koji su najugroženiji. Vlada ima proračunskih kapaciteta. Proračun nije ugrožen niti će se ovim sredstvima popunjavati rupe. On ima određene stavke s ciljem vođenja politike Vlade na odgovoran i transparentan način. Prihod od ovog poreza usmjerit će se prema građanima kojima je najpotrebniji i za uvođenje mjera usmjerenih prema našim građanima”, odgovorio je Primorac.