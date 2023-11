Deseci ubijenih u napadu na izbjeglički kamp: Netanyahu se ogradio od odvratnih izjava svog ministra

Jučer je u Zagreb stigla prva skupina hrvatskih državljana evakuiranih iz Gaze iz Kaira, dok se druga očekuje danas oko 08.30.

Ispred rezidencije izraelskog premijera Benjamina Netanyahua policija je u subotu morala obuzdavati prosvjednike usred porasta nezadovoljstva građana zbog propusta koji su doveli do prošlomjesečnog smrtonosnog napada palestinske islamističke organizacije Hamas na zajednice oko Pojasa Gaze.

Oružano krilo Hamasa priopćilo je da je preko 60 talaca nestalo zbog izraelskih zračnih napada u Gazi, prenosi Reuters.

Američki državni tajnik Antony Blinken sastao se s ministrima vanjskih poslova Jordana i Egipta u Ammanu, jordanskoj prijestolnici. Jordan i Egipat pozvali su na momentalni prekid vatre, no Blinken je jasno dao do znanja da SAD ne podržava te zahtjeve.

Hezbolah je jučer objavio da je izveo simultane napade na izraelske položaje na granici, a stanovnici juga te države su izvijestili o nekim od najžešćih izraelskih napada dosad u nekoliko tjedana dugim prekograničnim okršajima.

10:30 Stigla druga skupina evakuiranih iz Gaze

Jutros nešto iza 9 sati u zagrebačku zračnu luku je sletjela druga skupina hrvatskih državljana evakuiranih iz Gaze.

Treća skupina evakuiranih državljana RH u nedjelju poslijepodne stiže u Hrvatsku. S njima je u Kairu uoči polaska bio i veleposlanik Hrvatske u Egiptu Tomislav Bošnjak, zadužen i za Pojas Gaze.

10:00 Netanyahu suspendirao ministra nakon njegovih izjava

Benjamin Netanyahu se na društvenim mrežama ogradio od kontroverznih komentara svog ministra baštine, Amichaija Eliyahua, iz stranke Otzma Yehudit, koji je izjavio da je bacanje nuklearne bombe na Pojas Gaze “jedna od mogućnosti”. Također je sugerirao da palestinski narod “može otići u Irsku ili pustinj0, čime je izazvao kontroverzu i kritike.

Eliyahu je u intervjuu za Radio Kol Berama rekao da “čudovišta u Gazi trebaju sama pronaći rješenje” te dodao da oni koji podržavaju Palestinsku ili Hamasovu zastavu “ne bi smjeli nastaviti živjeti na licu zemlje”.

Netanyahu se putem društvenih mreža odmaknuo od ovih izjava svog ministra, naglašavajući da izjave Amichaija Eliyahua nisu u skladu s izraelskim djelovanjem. Naglasio je da Izrael i Izraelske obrambene snage (IDF) djeluju u skladu s najvišim standardima međunarodnog prava kako bi izbjegli ozljeđivanje nevinih i da će nastaviti s takvim postupanjem prema postizanju pobjede.

“Eliyahu je dio šire koalicijske vlade, ali ministar baštine ne sjedi u ratnom sigurnosnom kabinetu”, napisao je Netanyahu.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:









Minister Amihai Eliyahu’s statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023