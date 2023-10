Deseci tisuća civila bježe sa sjevera Gaze: Izraelci objavili novi rok za evakuaciju

Prošlo je osam dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael.

Prema posljednjim podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, najmanje 1900 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima u Gazi, među njima 614 djece i 370 žena. Dodatnih 7696 osoba je ranjeno, navodi ministarstvo.

Izraelska vojska je naredila evakuaciju milijun civila u Gazi uoči kopnenog napada. Vide se snimke ljudi u bijegu iz grada Gaze prema južnom dijelu Pojasa.

Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan pozvao je UN da podrži izraelsku naredbu o evakuaciji Gaze, iako su oni već ranije objavili da je izraelska vojna naredba o evakuaciji 1,1 milijuna stanovnika sjeverne Gaze južno od opkoljene enklave nemoguća bez izazivanja većih humanitarnih posljedica.

Muslimani diljem svijeta prosvjedovali su u znak potpore Palestini, a novi prosvjedi se očekuju i danas.

Human Rights Watch u četvrtak je optužio Izrael za korištenje streljiva s bijelim fosforom u vojnim operacijama u Gazi i Libanonu, na što je izraelska vojska odgovorila da “trenutačno nije upoznata s korištenjem oružja koje sadrži bijeli fosfor u Gazi”.

9:50 Novi rok

Izraelske obrambene snage objavile su novi rok za ljude u sjevernom Pojasu Gaze da pobjegnu na sigurno i krenu preporučenom rutom. Ljudi bi trebali bježati između 10 i 16 sati, po lokalnom vremenu

Listen in as an IDF Spokesperson @jconricus provides a situational update as the war against Hamas continues. https://t.co/UeIUKgRJGu

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023