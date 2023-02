DESECI MILIJUNI KUNA BAČENI SU NA TITOV BROD! Zastrašujuće cifre potrošene na uspomenu na ‘Starog’: Ove godine napokon će se moći zaviriti u Jovankinu kabinu

Autor: Marinko Petković

Nakon niza povijesnih putešestvija, bremenite prošlosti i neizvjesne sadašnjosti, konačno se nazire i budućnost kultnog školskog broda Galeb, koji će uskoro završiti na mrtvom vezu u Rijeci, nakon što za koji mjesec završi njegova komplicirana obnova u brodogradilištu Kraljevica, koja se poklopila i sa globalnom krizom, odnosno drastičnim poskupljenjem materijala, kao i nedostatkom radne snage što je uvelike produžilo zahtjevne radove na obnovi broda.

Iza obnovu Galeba stoji Grad Rijeka, kao i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondovi EU-a, kroz koje je odobreno 68,89 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Mi smo ga posjetili u društvu gradskog pročelnika za kulturu Ivana Šarara, koji nas je proveo kroz njegove odaje, u kojima je boravio Josip Broz Tito sa svojom političkom svitom, te posjetio 18 zemalja diljem svijeta. Od prvoga putovanja 1953. godine, kad je bio u posjeti Velikoj Britaniji, gdje je na Galebu ugostio i Winstona Churchilla do nesvrtane Afrike.

Osim njegove sobe, tu je i nešto manja soba, odnosno kabina Jovanke Broz. Na brodu je i danas parket od ebanovine, kakav se više ne proizvodi, a radi se o pet centimetara debelim fosnama, koje su stigle kao poklon iz nesvrstane Indonezije. Tu je i niz drugih sadržaja, koji će nakon opsežne rekonstrukcije dobiti kulturnu namjenu od stalnog muzejskog postava, povremenih izložbi, kina, ali i komercijalnu namjenu od hostela, bara i restorana, te suvenirnice.





Iz Pule u Boku kotorsku pa nazad u Hrvatsku

Zavirili smo i u utrobu broda, koja neće biti, nakon obnove broda, otvorena za posjete, što je velika šteta jer se ima što za vidjeti. Tamo smo u strojarnici vidjeli dva ogromna postrojenja, na dva kata, koja će se konzervirati, te dotegliti na riječki gat i tamo ostati na mrtvome vezu. Ulaženje u zahvat obnove goleme strojarnice, iskazivalo bi velike materijalne troškove, što bio bio preveliki zalogaj i za ovako ne malu investiciju u spašavabanje Galeba, koji je dio povijesti i svjedok jednog vremena koje je zauvjek minulo.

Početkom Domovinskog rata brod je iz Pule odvezen u crnogorsku luku Boku Kotarsku gdje ostaje sve do kraja devedesetih. Tamo ga kupije grčki brodovlasnik s namjeroma da od njega napravi luksuznu jahtu za bogatu klijentelu. No, od velikih planova nije bilo ništa pa je brod dotegljen u brodogardilište Viktor Lenac, ali je zbog nedostatka novca tu i ostao. Ministarstvo kulture Galeb je proglasilo kulturnim dobrom 2006. godine, te je brod danas u vlasništvu Grada Rijeke.

Izvađen iz mora

Inače, Galeb je porinut davane 1936. godine u Jadransko more, kao brod talijanske trgovačke mornarice za transport južnog voća. No, prevoženje banana je obavljao tek nekoiko godina jer je u ubrzo počeo II. svjetski rat, pa se veliki brod počeo koristiti u ratne svrhe. Onda ga je sredinom 1941. godine, u libijskoj luci Bengazi pogodio torpedo britanske podmornice, što mu je prouzročilo veliko oštećenje te je dotegljen u brodogradilište San Marco u Trstu. Nakon kapitulacije Italije 1943. godine, brod u tome stanju zauzeli Nijemci, mijenjajući mu ime u Kiebitz. On je tijekom 1944. godine postavio više od 5000 mina u Kvarner i sjeverni Jadran, a 5. studenoga 1944. godine potopilo ga je saveziničko ratno zrakoplovstvo.

Početkom 1948. godine, brod je izvađen iz mora, te potom obnovljen u pulskom brodogradilištu i predan Jugoslavenskoj ratnoj mornarici kao školski brod Galeb. Njegova povijest se veže za vladavinu Tita, koji je na njemu ugostio mnoge državnike, ali i umjetnike, znanstvenike i glumce. Na njegovoj palubi je utemeljen i danas zamrli pokret nesvrstanih. Titovo zadnje putovanje ovim brodom bilo je 1979. godine.