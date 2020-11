DEMO SE NE SLAŽE S PENAVOM: ‘Ne bi to trebao raditi, nema kolektivne krivnje!

Miodrag Demo, umirovljeni brigadir HV-a, gostovao je u Novom danu gdje je pričao o snimanju dokumentarnog filma “Demo”, u kojem on i njegova obitelj imaju glavnu ulogu, u režiji Branka Schmidta, ali i o ratnima godinama te postratnom razdoblju i budućnosti.

“Emocije su velike. Sudjelovanje u Domovinskom ratu čovjeka čini sretnim, koliko je dao za domovinu”, rekao je Miodrag Demo koji je bio teško ranjen. Opisao je kako je sve to uopće preživio.

“Ako imate i formirate toplinu doma, onda možete. Ako imate obitelj koja razmišlja afirmativno o budućnosti, onda se sve može s ljubavlju, a tu posebno ulogu igraju tolerancija i razumijevanje. Nije badava izreka “ljubav pobjeđuje sve”. Sve nedaće koje sam prošao s obitelji, dobro smo prošli, mislim da smo sretna obitelj.”

Demo je ranjen kod Banja Luke, no prošao je brojna ratišta i iza sebe ima 1.600 dana ratnog iskustva. “Bilo je lijepih i ružnih trenutaka, ali to je rat”, kaže Demo i dodaje: “Rat je poguban za čovječanstvo, za naciju, za obitelj, ne dao Bog nikome i nikada. Lijep mi je bio posao u Italiji, ali sam ga ostavio da branim nemoćne ljude ovdje od velikosrpske agresije i na to sam ponosan. U međuvremenu sam se oženio, dobio sina 1994. To je lijepa priča, formirali smo svoju obitelj, počeli živjeti u Zagrebu. Najbolje su one ljubavne ratne priče.”

Premda se neke činjenice ne smiju zaboraviti, Demo napominje da treba gledati budućnost: “Mi koji smo dijelove tijela ostavili za domovinu, psihološki stradali, svima koji su sudjelovali – kapa dolje. No, prostora za sjećanje ima i to država dobro radi, ali moramo gledati budućnost i djecu. Kao otac dvoje djece moram razmišljati o njihovoj budućnosti, gdje će raditi, kako će se školovati, što će biti od njih. Ova domovina toliko toga puno pruža, ima budućnost, ljudi trebaju ostati uz dobre zakone i mjere, ajmo razmišljati samo pozitivno.”

Demo je rekao da je na snimanje filma i pristao jer donosi realnu sliku rata: “Branko Schmidt me nagovarao tri godine. Ovaj film govori sve, trebaju ga svi vidjeti, šalje poruke ljubavi, mira, tolerancije i zajedništva. To nam treba. Nema svađe, moramo zajednički graditi ovu zemlju, dovesti je na višu razinu.”

Složio se da bi branitelje danas trebalo zvati veteranima: “Išao bih na izraz veterani kao sve svjetske veteranske organizacije. To je međunarodno ime. Mi smo branili domovinu, nikoga nismo napali, moramo se ponašati prema standardima EU i svijeta. Veterani apsolutno da, to je međunarodno priznata riječ, to mora biti tako.”

Kao velik problem branitelja koji su pali u apatiju i depresiju ističe prerani odlazak u mirovinu: “Zakoni RH moraju rješavati te stvari, kao i institucije. Da svatko radi svoj posao, napravili bi to. Ja sam brojao svoje gelere, ali moramo poštovati institucije i one moraju raditi svoj posao. Ja bih zakon doradio još malo. Kad je ministar Tomo Medved radio prije pet-šest godina izmjenu zakona, upozorio sam da treba ljudima dati više prostora za rad. Mene je rad digao i vratio, meni su noge stradale, ne glava. Već 20 godina vodim ured za branitelje grada Zagreba, tu sam ispunjen. Tisuće ljudi je trebalo zaposliti, a ne im dati novac i umiroviti ih. Radio sam baš kontra toga, da radim od ljudi poduzetnike, da dobiju posao, oni se odmah bolje osjećaju.”

Napominje da se upute Stožera također moraju poštovati. “Ajde u Njemačku otiđite pa se ponašajte onako kako ne smijete”, rekao je Demo i dodao o odlasku u Vukovar: “Politici tu nema mjesta, političari se trebaju doći pokloniti kao svi ostali. Ja ću sigurno otići, ali ću poštovati sve mjere i moramo se tako odnositi. Ne budemo li vertikalno poštovali institucije, to ne ide nigdje, ide u krivom smjeru. Borili smo se za demokraciju da poštujemo sve, možeš biti biran i birati. Svake četiri godine imate olovku i papir i birajte. Regule se moraju poštovati. Sutra je vrijeme za zajedništvo, to se ne smije dovoditi u kontekst politike. Vukovar je simbol obrane RH i tako se odnosimo prema njemu, pijetetom i poštovanjem.”

Komentirajući na koncu izjavu gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, koji je rekao da je dolazak državnog tajnika s delegacijom Srpskog narodnog vijeća danas i polaganje vijenaca u Dunav skandal, Demo je kazao:

“Ne bi to trebao raditi. On je kao domaćin trebao osigurati svima mjesto i poštovati to, od toga ne treba raditi dnevno politikanstvo. Tamo treba sutra doći kako god se ljudi zvali. Milošević je potpredsjednik Vlade i došao se pokloniti žrtvi. Čim je došao položiti vijence, priznao je što je velikosrpska agresija napravila u Vukovaru. Svaki hrvatski državljanin, kako god se zvao i koje god nacionalnosti bio, on je hrvatski državljanin, plaća poreze, mora poštivati zakone RH. Ne trebamo raditi kolektivnu krivnju prema Srbima, puno je Srba bilo u Domovinskom ratu, koliko je njih i Bošnjaka poginulo. Moramo ih poštovati jer su nosili pušku za obranu RH.”