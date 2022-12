DEKLASIFICIRANI DOKUMENTI! Šokantna objava otkriva pozadinu Tuđmanovog susreta s Kohlom: ‘Bilo je samo malo iznad nivoa uvrede’

Mihael Martens, dopisnik uglednog njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung za Balkan, objavio je preslike službenih njemačkih dokumenata koji se bave prvim susretom bivšeg njemačkog kancelara Helmuta Kohla i “oca Republike Hrvatske” Franje Tuđmana 1991. godine.

Kako navodi, ovaj sastanak je održan nekoliko dana nakon što je Hrvatski Sabor proglasio nezavisnost, a iz dokumenata se, tvrdi Mertens, može vidjeti da je Tuđman već u tom prvom susretu s Kohlom i njemačkim ministrom vanjskih poslova Hansom Dietrich-Genscherom zagovarao podjelu Bosne i Hercegovine.

“Tuđman je postojanje BiH smatrao ‘glavnim problemom’ te je htio o tome pregovarati sa Srbijom pod pokroviteljstvom SAD-a i Europe”, navodi Mertens.

Martens ističe da su za Tuđmana Nijemci pripremili veoma skroman protokol. Izvori ga opisuju kao “samo malo iznad nivoa uvrede”. Crveni tepih nije se rasprostirao, a nije bilo niti počasne garde niti hrvatske zastave. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova jasno je poručilo kako se Tuđmanov dolazak nikako ne smije tumačiti kao priznavanje nezavisnosti Hrvatske.

Naime, u ljeto 1991. prema istom izvoru Njemačka je i dalje htjela očuvati Jugoslaviju. Zanimljivo je i da je Nijemcima autonomija Srba bila prihvatljiva.

“Potvrdi li Tuđman svoj apetit za diobom BiH, treba biti upozoren da onaj tko propituje granice drugih, u istom trenutku propituje i vlastite granice. Takvo razmišljanje moglo bi se Hrvatskoj vratiti kao bumerang”, poručivali su tada.

July 1991. German Chancellor Helmut Kohl and Foreign Minister Hans-Dietrich Genscher receive Croatian President Franjo Tudjman. The visit attracted a great deal of attention abroad at the time, causing irritation in some members states of the EC, particularly in Paris and London. pic.twitter.com/7lDCQbYwnO

— Michael Martens (@Andric1961) December 17, 2022