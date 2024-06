Dekanić traži novi posao, javio se u svoju staru firmu: ‘Ima se pravo vratiti’

Autor: V.S

Nakon što je ponovno u alkoholiziranom stanju skrivio prometnu nesreću Damir Dekanić podnio je neopozivu ostavku na mjesto vukovarsko-srijemskog župana, nazvavši to moralnim činom. No, od nečega se mora živjeti pa je ex. župan već u potrazi za novim poslom.

I čini se da Dekaniću nije do privatnog sektora već je podnio zahtjev za povratak na posao u Hrvatske šume, gdje je bio zaposlen prije nego što je postao župan. Za 24sata su tu informaciju potvrdili iz Hrvatskih šuma, gdje je Dekanić radio kao voditelj Uprave šuma Podružnice Vinkovci.

Sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, Dekanić se ima pravo vratiti na radno mjesto na kojem je radio prije nego li je postao župan ili na druge odgovarajuće poslove, a bez da se provede natječaj.

Hoće li ući u Dabrin resor?

“Hrvatske šume d.o.o. njegov će zahtjev razmotriti i riješiti u propisanom zakonskom roku, o čemu ćemo na vrijeme obavijestiti javnost”, rekli su za 24sata iz Hrvatskih šuma, dodvši da je rok za donošenje odluke o Dekanićevom povratku 45 dana.

Odluka će u svakom slučaju imati i svojevrsnu političku težinu jer Hrvatske šume sada pripadaju resoru novog ministra poljoprivrede Josipa Dabre, domovinca koji je bio Dekanićev protukandidat na lokalnim izborima.

Podsjetimo, Dekanić je na kratkom konferenciji za medije rekao da misli da je nesreću uzrokovao drugi automobil. “Zbog ogromnih pritisaka smatram moralnim činom podnijeti neopozivu ostavku. Ispričavam se svima koje sam povrijedio i hvala svima koji su mi davali potporu, zahvaljujem se Vladi, ministrima na ogromnoj pomoći županiji tijekom mandata, hvala kolegama županima, posebno gradonačelnicima i načelnicima općina Vukovarsko-srijemske županije”, rekao je novinarima. HDZ je osudio Dekanićevo ponašanje.