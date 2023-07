Degutantni prizori na plaži u Murteru: ‘Legao je pored mene i počeo se dirati, a onda me počeo vrijeđati’

Autor: H.B.

Na Facebook stranici “BUDNE SMO – platforma za zaštitu i sigurnost žena i djevojaka” objavljeno je veoma uznemirujuće svjedočanstvo žene s jedne plaže na Murteru. Žena je opisala problem sa seksualnim predatorima i opisala svoje navodno blisko iskustvo s njima. Objavu prenosimo u cijelosti.

“Iskustvo seksualno nastranih osoba dogodilo mi se prije nekoliko dana na plaži na Murteru. Dugo godina dolazim na istu plažu i već poznajem domaće ili strane kupaće koji često biraju tu plažu za uživanje u moru, suncu i miru. Jednako tako znam prepoznati i osobe koji dođu s nekim drugim razlogom. Da napomenem, bila sam potpuno zamotana u pareo, sa šeširom i sunčanim naočalama, ležala pod borom i čitala knjigu, odjednom na plažu dolazi muškarac s brčićima, 50-ih godina, skida se i nekoliko metara dalje ulazi u more, ne prestaje skidati pogled s mene i ulazi skroz polako i primijetim da mu je spolni organ u erekciji, nastojim ga ignorirat, kao ne dira me pa me baš briga.

Ode on i zaplivati i vrati se opet ne skidajući pogled, doslovno bulji. Snimam ga mobitelom, ali on ne prestaje. E više nisam mogla da ga ne pitam koji problem ima, na hrvatskom mi je promrmljao nešto tipa, ‘nemam, nemam, neću te više gledat’. Ustala sam i rekla da mu da pokupi stvari i nestane da ga više nikad ne vidim. Još je pokušao nešto dobaciti, ali sam samo šutila i buljila u njega, nestao je za nekoliko sekundi.





‘Dirao se pored mene’

Drugi dan, ista plaža, ja također zamotana i na istoj poziciji, dolazi lik, između 45-50 godina, i skida sve sa sebe, legne si i počinje se samozadovoljavat buljeći u mene, također izvadim mobitel i mislim si ajde pokaži koliko si nenormalan, al on ne prestaje, ustala sam, uzela suzavac za svaki slučaj i mobitel, otišla do njega i rekla mu da nije normalan, pitala ga je li tu došao dr*at.

Odgovara na hrvatskom s burnom reakcijom da šta si ja umišljam da on drka na mene, da on ima ženu i djecu, došao se malo odmorit. Nastavim se derati da si onda doma to radi i da se makne jer ću ga prijavit. I dalje je negodovao i nastavio me vrijeđati, ali se pokupio kad sam rekla da imam snimku i da mu je bolje da se više tu ne pojavljuje. U oba slučaja je bilo svega par ljudi na plaži koji se nisu htjeli miješati već su nastavili uživat u odmoru, iako su vjerojatno primjetili što se događa.

Drage žene pokažite svoju snagu i zauzmite se za sebe, oni su samo bolesni ljigavci koji će pokušat iskoristit priliku i slabost nas žena kao nježnijeg spola”, stoji u objavi na Facebooku.

Slično iskustvo

Sa svojim svjedočanstvom u komentarima joj se javila jedna žena. “Jednom davno na nudističkoj plaži lik je posudio novine od mene i razmotao ih, kao, čita. Bilo mi je čudno kako je odjednom počeo ubrzano disati i kad sam pogledala bolje primijetila sam da drugom rukom masturbira. Zgrožena, odmah sam se pokupila, a on vikao za mnom da sam zaboravila novine (sad mi je smiješno ali tad nije bilo).

I inače sam se micala od takvih, makar i samo buljili i nisam se suprotstavljala dok me jedan od njih nije pokušao silovati u šumici iznad plaže gdje sam se povukla u hlad. Poslije mi je bilo žao jer znam da se pročuje koja žena je “tvrd orah” i da sam reagirala na drkadžije ne bih se našla u toj situaciji. Nakon tog obračuna taj se lik više nije pojavljivao u mojoj blizini a i ostali su me izbjegavali. Ima 20-ak godina kako se kupam u miru”, napisala je žena u komentarima.

A onda su uslijedili su komentari ostalih žena. “Nikad mi neće biti jasni ‘ljudi’ u okolini koji ne obraćaju pozornost na bolesnike”, “Nije li pametnije pokazati snagu i ignorirati ga totalno? Sve mu drugo, čini mi se, odgovara jer ta muška budala može biti agresivna i jača od druge same ženske osobe”, samo su neki od komentara.