Dečko koji se nije snašao DISKRETNO NAJAVLJEN POLITIČKI KRAJ IVANA ANUŠIĆA

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Gdje li je samo njega našla, pitali su se na samom početku kampanje za predsjedničke izbore HDZ-ovci, aludirajući na osječko-baranjskog župana Ivana Anušića koji se do tada ni po čemu nije isticao. ‘Mnogi u stranci za njega nikada nisu čuli, na terenu nije imao nikakav utjecaj, on nije doslovno tip s margine, ali je u stranci definitivno bio marginalan. No, predsjednica se tijekom svojih posjeta Osječko-baranjskoj županiji zbližila s njime, na nju je ostavio pozitivan dojam, predstavljala ga je kao umjerenog konzervativca, hrvatskog branitelja i čovjeka vrijednog pažnje i poštovanja’, prepričava sugovornik iz vrha HDZ-a početke Anušićeve karijere kao voditelja kampanje Kolinde Grabar-Kitarović, uz opasku da on definitivno nije, niti bi ikada bio izbor šefa stranke Andreja Plenkovića. ‘Anušić je u jednom dijelu karijere bio dobar s Milijanom Brkićem, njih dvojica su suborci, poštivali su se, pa je i zbog toga on Plenkoviću u početku bio neprihvatljiv’, tvrdi visokopozicionirani sugovornik te naglašava da je njegovo upravljanje kampanjom bio neuspješan, amaterski pokušaj da se iz lokalnog prometne u nacionalnog političara. ‘Pa mi smo se svi na početku šalili da je u kampanji Anušić, a ne predsjednica, nje jedno vrijeme nigdje nije ni bilo i izgleda da bi bilo najbolje da je s tom strategijom i nastavila. Anušić je podbacio na svim poljima, nije bio sposoban mobilizirati ogranke, nije bilo nikakvih konkretnih uputa za HDZ-ovce, to je dečko koji se nije snašao, pojela ga je vlastita ambicija s kojom je on progutao i predsjednicu’, prepričava HDZ-ovac razočaran u župana koji je doveo Zorana Milanovića na Pantovčak.

Amaterska kampanja

I doista, predsjednica se s njime samo pokušala boriti za mandat, vodeći bitku s vjetrenjačama, jer u predsjedničku fotelju sjeda jedan od najneuspješnijih premijera, gubitnik svih izbora na kojima je kao premijer i šef SDP-a sudjelovao. Time je debakl koji je Grabar-Kitarović doživjela još bolniji, ne samo za nju kao političku figuru, nego i za stranku koja je iza nje stajala. Da je vrag odnio šalu, šef HDZ-a uvidio je u samom finišu, kada je, uostalom, i odlučio preuzeti kampanju u svoje ruke, no prije toga predsjednica je na svoju ruku vukla sve poteze, pa je na njezinu inicijativu i angažiran župan Anušić, na kojeg se oslonila zbog Miroslava Škore, misleći da je taj branitelj karika s kojom može srušiti doktora Miru u njegovu šoru. Plenković je još u početku kampanje Kolindi Grabar-Kitarović sugerirao da će joj za pobjedu trebati iskusni kadrovi, ljudi koji poznaju teren i koji nekog vraga o kampanji znaju, nudio joj je Ivu Ivančića s Verna, ali ona je ostala pri svome i ušetala u borbu za tron koju je obilježilo mnogo neoprostivih gafova koje Anušić nije znao primiti na svoja leđa. Štoviše, on je krivca za svoje grijehe tražio u medijima, unutarstranačkim i raznim drugim podmetanjima, što je pokazalo o kakvom se amaterizmu radi, jer voditelj stožera u predsjedničkoj, pa i svakoj drugoj političkoj kampanji morao bi biti onaj čija pleća mogu podnijeti udarce sa svih strana, a Anušić tome očito nije dorastao.

No, osječki župan, po svemu sudeći, nije dorastao ni ozbiljnijim političkim igrama, što se moglo vidjeti još u prvome krugu predsjedničkih izbora, kada je Grabar-Kitarović izgubila u županiji kojoj je on na čelu. Manjak dovitljivosti vidio se i kada je, nakon predsjedničina debakla, poručio kako je njemu, eto, bitno da je predsjednica izbore dobila u njegovoj općini Antunovac. ‘Da sam na njegovu mjestu, povukao bih se istoga trena’, iste je noći, nakon prvoga kruga predsjedničkih izbora, pomalo kruto, ali veoma precizno poručio general Ljubo Ćesić Rojs, koji se svim srcem borio za pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović.

Amaterska borba

Ne može se ni za Anušića reći da se nije borio, no čini se da je njegova borba bila prazna i nadasve beskorisna, amaterska, povremeno se činilo da je predsjedničke izbore pobrkao s izborima za mjesni odbor u kakvom seocetu, jer da nije, nakon što su u javni prostor dospjeli transkripti predsjedničina govora i upute za ponašanje, već bi se idućega dana pronašli odgovorni za taj gaf te bi istoga časa bili ispraćeni iz stožera. No, Anušić je to propustio učiniti, isto kao što je propustio promptno reagirati nakon što je autobus njegove kandidatkinje izazvao prometnu nesreću te nastavio putovati Hrvatskom. I nakon što se priča probila na naslovnicu, trebalo mu je desetak sati da smisli opravdanje, a njegov je posao trebao biti da djeluje na licu mjesta i da poduzme sve kako se tom nezgodom koja se mogla dogoditi svakome ne bi ostavio prostor onima koji bi kroz to mogli pokušali diskreditirati njegovu predsjedničku kandidatkinju.

Nije se Anušić previše brinuo ni za sanaciju štete nakon predsjedničina nesuvislnog govora u Osijeku koji je preplavio društvene mreže, a o tome kako je traljavo vodio kampanju možda ponajviše govori to što se na RTL-ovu sučeljavanju nije ni pojavio, intervenirala je samo neka beznačajna savjetnica koja je nanijela nesagledivu štetu predsjednici Grabar-Kitarović. Dok je ona intervenirala, obavljajući Anušićev posao, ovaj je piskarao po Facebooku, ograđujući se od učinjenog, isto kao što se ograđivao od cekera Tome Madžara kojim je ovaj nasrnuo na Milanovića.

Piskaranje po Facebooku Anušić je nastavio i na dan izbora, pozivajući svoje sugrađane da u što većem broju izađu na izbore. Što je radio do doga dana i zašto se nije konkretnije angažirao, zato što tome izazovu nije dorastao ili zato što mu više nije ni bilo bitno, zna samo Ivan Anušić koji je u drugome krugu svoju županiju ipak osvojio, ali Milanović je pobijedio u njezinu centru, Osijeku, što, dugoročno gledano, pokazuje da razloga za opuštanje nema.

Brkićeva poruka

Dapače, u HDZ-u su se nakon prospavane noći i debakla na predsjedničkim izborima uhvatili za glavu baš zbog Anušića, koji je predsjedničke izbore, po svemu sudeći, koristio za svoje unutarstranačke ambicije, nadajući se kakvoj foteljici u Zagrebu. Sada kada je iz tih križaljki izvisio, pitanje je hoće li HDZ predvođen njime do lokalnih izbora uspjeti održati stabilnost te osvojiti dugo željenu gradonačelničku fotelju u Osijeku te nastaviti vladati županijom. Izvori bliski Plenkoviću prilično su skeptični, a šuška se kako je od Anušića ruke digao čak i Milijan Brkić koji je donedavno slovio kao njegov svojevrsni politički pokrovitelj. Vaso je na vrijeme uvidio da Anušić nije kapital na koji može računati pa ga je svojom pojavom isključio iz predsjedničke kampanje, najavljujući tako diskretno njegov svojevrsni politički kraj, s čime će se Plenković sasvim sigurno složiti jer se Anušić u stožeru Kolinde Grabar-Kitarović prometnuo u predvodnika one struje koja opstruira šefa HDZ-a, ali i u onoga preko kojega su se članovi stožera podijelili na Kolindine i Plenkovićeve. Takva je podjela, među ostalim, dovela do debakla zbog kojega će se u stranci preispitivati i Plenkovićev legitimitet i opstanak, a to je nešto što će mu ovaj teško oprostiti.

Ono što je možda najbolnije u cijeloj ovoj priči jesu rezultati predizbornih anketa, iz kojih se naslućuje da bi predsjednica izbore prije dobila da kampanju nije ni vodila. Naime, prema svim anketama objavljenima u prosincu kroz koje su se procjenjivale šanse svih predsjedničkih kandidata za prvi krug, Zoran Milanović držao se na stabilnih 25 posto, njegov rejting od samog početka kampanje nije ni rastao ni značajnije padao. S druge strane, predsjednica je u lipnju imala rejting od 35,3 posto, a tada još nije ni bila formalno u kampanji – dapače, u to se doba još spekuliralo hoće li se uopće kandidirati. Od tog lipnja do kraja godine, odnosno do prosinca, Grabar-Kitarović srozala se na dramatičnih 26,8 posto. Dakle, s Anušićem je predsjednica izgubila stabilnu poziciju s kojom je ušla u kampanju, a time i izbore. Svjesno ili ne, upravo je Ivan Anušić taj koji je Zorana Milanovića doveo na Pantovčak, a može li njegov ego to sam sebi priznati, više nikome nije ni bitno, brojke koje je polučio kao voditelj kampanje njegov su poraz.

Nije imao vremena

I doista, možda i dijelom jest točno da je dio birača kažnjavajući Grabar-Kitarović neizravno išao na rušenje Andreja Plenkovića, no iskusan voditelj i operativac te bi opasnosti na vrijeme predvidio i sanirao potencijalnu štetu. Anušić, nažalost, za to nije imao vremena, on se tada bavio samim sobom, dok je Grabar-Kitarović vrludala, pokazujući da ne zna ni na kojem se mjestu na glasačkom listiću nalazi.

‘Ne bojim se ni jednog protukandidata koji su dosad istaknuli svoju kandidaturu, nitko od njih nema politički kredibilitet kakav ima aktualna predsjednica i to će se tijekom idućih nekoliko mjeseci itekako osjetiti. Mi svoju kampanju gradimo neovisno o drugim kandidatima, tako da nam je potpuno svejedno tko će biti protukandidat u eventualnom drugom krugu, u ovom trenutku ne vidim niti jednoga kandidata koji može ozbiljno ugroziti aktualnu predsjednicu. Ako me pitate za Miroslava Škoru, da iz Osijeka je rodom, ali danas živi i radi u Zagrebu, ne mislim da će presudnu ulogu u izboru predsjednika igrati mjesto rođenja ili odrastanja bilo kojega kandidata. Gospodina Škoru iznimno cijenim kao estradnog umjetnika, njegovo pravo je da se još jednom okuša u politici, legitimna je želja svakog građanina da poželi biti predsjednik, svim kandidatima želim sreću. Ja kad igram, igram na pobjedu’, tako je u intervjuu potkraj kolovoza govorio Anušić koji na koncu nije odigrao na pobjedu, niti je ostao dosljedan onome što je rekao. Naime, nakon debakla u prvome krugu, pokušavajući pronaći izgovor za poraz u svojoj županiji, izlika mu je u svim izjavama bila to što se ondje borio protiv Škore koji dolazi iz toga kraja. Škore u drugome krugu nije bilo, a po svemu sudeći, bilo bi bolje da ni Anušić nije bio dijelom ove gubitničke priče.