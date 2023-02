DEČKO JOSIPE RIMAC U NOVIM PROBLEMIMA! Kninska kraljica se oporavlja: ‘Ne odustaje od luksuznog stila života koji je vodila i u vrijeme svojeg političkog angažmana’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Misterij ruske jahte Irine VU koja je bila na vezu u Betini na Murteru ne prestaje intrigirati javnost, a kako je podosta pojedinosti vezanih uz nju zaista čudno i neuobičajeno, počele su se razvijati i razne teorije zavjere. Tako se ta jahta povezala i s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac, točnije s njezinim novim partnerom Josipom Pleslićem, s kojim je godinama prijateljski povezivana. Još od ljeta nagađa se da Rimac više ne živi sa svojim suprugom Danijelom, radnikom na benzinskoj crpki u Kninu, već da je nakon preseljenja u Zagreb njezino prijateljstvo s Pleslićem preraslo u ljubavnu romansu, posebice zbog toga što je Pleslić uz nju bio dok je prolazila kroz teške trenutke vodeći bitku za vlastito zdravlje, koje se vrlo vjerojatno narušilo i tijekom njezina uhićenja, ali i tijekom boravka u Remetincu.

Ruski špijun?

Od svega toga ova se bivša HDZ-ovka po svemu sudeći relativno uspješno oporavila, a oni koji je poznaju kažu da je najteže od svega preboljela smrt majke koja je preminula od koronavirusa.

Bez obzira na sve, Rimac je okrenula novu stranicu u životu, povukla se iz javnosti i medija te se fokusirala na sebe, svoj posao i karijeru, ne odustajući od luksuznog stila života koji je vodila i u vrijeme svojeg političkog angažmana. Dio njezina novog života je, kako se govori po kuloarima, i Pleslić koji je inače rodom s Murtera pa stoga zlobnici govore da nije slučajnost to što se sporna jahta našla na Murteru po kojem se govorka da je Pleslić u službi FSB-a te da shodno tome rješava “takve stvari”. Njegov prijatelj je lučki kapetan u Murteru koji pokriva Betinu, i koji i jest zadužen za nadzor jahte, a riječ je o kapetanu Andreju Mudronji, koji je također s Murtera, a kojega je ministar prometa Oleg Butković nedavno smijenio. Teorije kažu da je Irina VU često bila na Žutu te da je njezin vlasnik Usmanov, kao i niz njegovih ruskih kolega, često gostovao na tom otoku baš kod Pleslića, za kojeg se sumnja da je ovu akciju pripremao još od lipnja.

Ciljano je prije izbijanja afere otišao na skijanje u St. Moritz kako ga se ne bi dovelo i izravnu vezu s Usmanovom, kaže nam jedan od njegovih nekadašnjih kolega iz MUP-a, čije resurse Pleslić navodno još uvelike koristi pa često gostuje u ravnateljstvu ili kabinetu, iz čega naš sugovornik zaključuje da uživa policijsku, ali i političku zaštitu jer je riječ o tipu koji je u MUP stigao iz SOA-e.

“Nama svima pred nosom on organizira da se ruski brod pod blokadom legalno odvede iz RH, a nadrljaju samo dva lokalna lučka kapetana… Perfidno je planirao više mjeseci kako će to i s kime odraditi.





Razgranate veze

U Murteru svi pričaju o tome, a nitko mu ništa ne može. Očito visoka politika i međunarodni špijunski interesi nadilaze i domaće zakone”, ističe naš sugovornik progovarajući o Plesliću koji doista jest radio za ruski Zarubežnjev, u čijem je vlasništvu Rafinerija nafte u Brodu, nakon čega se okrenuo privatnom biznisu. I iz službenih podataka dostupnih o Plesliću vidljivo je da on doista jest rodom s Murtera, ali isto tako treba napomenuti da godinama živi i radi u Zagrebu. Mediji su o njemu kratko izvještavali kada je priveden s Rimac i kada je ujedno javnosti predstavljen kao poduzetnik. Tijekom ljeta ovaj otac dvojice blizanaca koje ima sa svojom bivšom partnericom prijateljima je navodno obznanio da je u vezi s bivšom kninskom gradonačelnicom, a par je, kako se govori u krugovima bliskima Rimac, nerazdvojan.

Povezivao se ovaj dvojac i kada se govorilo o prisluškivanju mobitela Josipe Rimac, pri čemu je zabilježeno da je bila u kontaktu s najmanje dvije osobe, među kojima je i pokojni Tonči Matas, nekadašnji šef zadarskog centra SOA-e, te Pleslić koji je spominjan i kada se pisalo o Matasovu samoubojstvu. U to se doba tvrdilo da je Pleslić istražiteljima otkrio kako je Matas spojio Rimac s poduzetnikom Josipom Sladićem za kojega je trebalo mijenjati sadržaj Vladine uredbe koja se odnosi na poljoprivredna zemljišta, odnosno pogodovati Sladiću za izvlačenje državnih poticaja. Priča o tim poticajima i aferama Josipe Rimac svoj bi epilog mogla doživjeti na sudu, dok se po svemu sudeći priča o nestanku Irine VU bliži kraju nakon što je policija objavila da je gotova istraga o nestanku jahte koja je u vlasništvu bivše supruge ruskog oligarha Ališera Usmanova, koji je prijateljski povezan s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Obuhvaćeni mjerama

Poznato je da jahta pod sankcijama nestala iz luke u Betini, a posebno je intrigantno to da nitko od nadležnih mjesecima nije primijetio da je nema. Premda je ona isplovila u listopadu, za njezin se nestanak doznalo iz medija tek početkom ove godine. “Policijski službenici Policijske uprave šibensko-kninske i Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u koordinaciji s Upravom kriminalističke policije Ravnateljstva policije, dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo opisano u članku 15 Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja”, piše policija.

“Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je prvoosumnjičeni 58-godišnjak u svojstvu kapetana, unatoč uručenoj obavijesti o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, organizirao i angažirao posadu koju su činili drugoosumnjičeni 35-godišnjak (također kapetan), trećeosumnjičeni 50-godišnjak i četvrtoosumnjičena 34-godišnjakinja te dvoje članova posade koji nisu imali saznanja o međunarodnoj mjeri ograničavanja”, piše policija u svojem priopćenju u kojem se ističe da je posada u listopadu prošle godine isplovila jahtom sa zastavom RH izvan teritorijalnog mora RH premda je bila obuhvaćena mjerama ograničavanja raspolaganja imovinom po kojoj nije smjela isploviti ni iz marine ni iz brodogradilišta.

Sve ono što policija iznosi u svojem priopćenju i ne može se nazvati nekom velikom istragom, vrlo se dobro i prije ovoga znalo da jahta iz Betine nije smjela isploviti zbog sankcija EU-a, SAD-a i Britanije, zbog kojih je imala zabranu isplovljavanja. Prema internetskim podacima iz betinske marine, ona je isplovila 6. listopada u 10 sati i 14 minuta, a već tri dana poslije oko podneva bila je u turskoj luci Didim.

Niz pitanja

Da bi jahta napustila hrvatske teritorijalne vode, morala je u Dubrovniku proći policijsku i graničnu kontrolu, ali i kontrolu Lučke kapetanije. Kako je onda uz toliku kontrolu i sankcije uspjela nestati a da se za to nije pravodobno doznalo, policija u svojem priopćenju ne precizira, ali je zato ministar Butković nakon ovog otkrića smijenio tri osobe. “Da je sve učinjeno kako treba, do ovoga ne bi došlo, stoga ja kao ministar preuzimam svu odgovornost. Zbog toga sam donio odluku o razrješenju načelnika Sektora za sigurnost plovidbe koji je direktno bio odgovoran javiti lučkim kapetanijama, kao i lučkog kapetana u Šibeniku te voditelja ispostave u Betini. Ti ljudi sigurno to nisu namjerno učinili, ovo je pogreška koja im se dogodila i u tom smislu vjerujem da se to više neće dogoditi jer su sada poduzete mjere nadzora tih jahti”, rekao je ministar komentirajući ovaj neugodni slučaj koji još intrigira stanovnike Murtera i policijske službenike koji su došli do zaključka da se iza nestanka jahte krije Pleslić, u čijem je zagrljaju, nakon svega što je prošla, Rimac pronašla zaštitu i utjehu.