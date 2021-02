DEČKI KOJI UNOSE NEMIR U REDOVE HDZ-a: Iza njih stoje rezultati i podrška građana, a imaju i opasne šanse da vladajućima ‘otmu’ Dalmaciju!

Autor: Ines Brežnjak

Kako stvari stoje, lokalni izbori u svibnju biti će jedni od najzanimljivijih, ali i najneizvjesnijih u novijoj povijesti. Nepisano je pravilo kod nas da pojedine stranke praktički i prije izbora dobivaju neke gradove, općine ili pak županije. No, tu priču, izgleda, nećemo gledati u svibnju.

Da ova priča u svibnju možda više neće držati vodu, bilo je jasno kada su se otvorile političke karte u Rijeci, SDP-ovoj utvrdi koja ih nikada do sada nije iznevjerila. Naime, dugogodišnji riječki gradonačelnik Vojko Obersnel najavio je kako se više neće kandidirati na tu funkciju, što znači da je moguće da SDP izgubi ovaj veliki grad, gdje su uvijek mogli računati na sigurnu pobjedu. Jasno je i samom vrhu SDP-a da postoji ozbiljna opasnost da izgube svoj bastion, no vjeruju da njihov kandidat, Obersnelov zamjenik Marko Filipović može osvojiti još jedan mandat na čelu “Grada koji teče”.

No, nije samo SDP onaj koji bi se trebao bojati od gubitka pojedinih regija u svibnju. Posljednjih tjedana po Dalmaciji se naveliko priča da bi se za svoje gotovo pa sigurne pozicije trebao bojati i HDZ. Oni koji bi im mogli ugroziti sigurne fotelje, odnosno mandate, predstavljaju novu politiku, koja se temelji na konkretnim prijedlozima, projektima i vizijama za svoje sredine. Neki od njih u svojem su se političkom djelovanju isprofilirali i dokazali, pa se s potpunim pravom priča da bi mogli ugroziti dugogodišnju vladavinu HDZ-a u Zadru, Šibensko-kninskoj županiji te Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Imena tih ljudi od kojih strahuju lokalni moćnici su Marko Vučetić, Marko Jelić i Ante Pranić.

Marko Vučetić prije nekoliko mjeseci najavio je kandidaturu za gradonačelnika Zadra, Ante Pranić jučer je predstavio svoju kandidaturu za župana Splitsko Dalmatinske županije, dok se za Marka Jelića po lokalnim kuloarima priča da bi se mogao upustiti u utrku za župana Šibensko-kninske županije.









Dečki koji su već rušili HDZ

Ono što je zajedničko ovom trojcu jest da su se dosada pokazali i iskazali u svojim sredinama, a iza njih stoje vizija, konkretni prijedlozi i jasan alternativni smjer koji nude (ili će tek ponuditi) biračima.

Marko Vučetić bivši je saborski zastupnik. U sabor je došao na listi Mosta, no brzo se s njima razišao te je djelovao kao nezavisni zastupnik.









Vučetić je završio Filozofski fakultet u Zadru i poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predaje na Filozofskom fakultetu u Zadru. Široj je javnosti poznat po svojim britkim i filozofskim komentarima na političke i društvene događaje te dakako oštrim kritikama na račun aktualne zadarske vlasti.

Vučetić na izbore izlazi uz podršku koalicije SDP-a i Akcije mladih. Zamjenica predsjednika SDP-a, Sabina Glasovac, za Vučetića je pred kratko vrijeme kazala da je riječ o kandidatu od kojeg se očekuje da bi mogao postati novi gradonačelnik Zadra, jer su prve povratne informacije na njegovu kandidaturu odlične.

Ante Pranić aktualni je gradonačelnik Vrgorca, bivši saborski zastupnik koji je u saboru završio također preko liste Mosta. Po struci je inače inženjer građevine. Za Pranića se može reći da je bio itekako uspješan u svojem gradonačelničkom mandatu. Zajedno sa svojim zamjenikom, kojemu na svibanjskim izborima prepušta utrku za Vrgorac, te svojom Nezavisnom listom mladih, Pranić je od Vrgorca napravio čudo.

Praniću zapravo i ne bi bilo prvi puta da ruši HDZ, jer to je napravio u svojem Vrgorcu. On je prvi gradonačelnik tog grada koji nije iz kvote HDZ-a. Na izbore za župana okupio je širu koaliciju centra, a osim njegove Nezavisne liste mladih, podržali su ga i HSLS te Pametno za Split i Dalmaciju.









Ako se odluči istaknuti svoju kandidaturu za župana Šibensko-kninske županije, kako šuškaju kuloari, HDZ bi u toj županiji također mogao biti u problemima. Jer i Marku Jeliću, baš kao i Praniću, ne bi bilo prvi puta da ih ruši.

Jelić je inače aktualni gradonačelnik Knina te je prvi je nestranački gradonačelnik u povijesti Knina. Izabran je na izborima 2017., gdje je u drugom krugu pobijedio HDZ-ovu kandidatkinju, bivšu gradonačelniku Josipu Rimac. Doktor je molekularne biologije i bivši dekan veleučilišta Marko Marulić.

Ljudi koje narod priželjkuje

Pošto je prvi od spomenutog trojca istaknuo svoju kandidaturu, Vučetić je do sada odradio onaj prvi dio posla – predstavljanje i jasno artikuliranje konkretnih promjena koje želi vidjeti u svojem gradu. Reakcije na njegovu kandidaturu su pozitivne, a sugovornici s kojima smo pričali vele nam kako bi on bio pravo osvježenje za Zadar te ga istinski i iskreno priželjkuju vidjeli na toj funkciji.

Dok je Marko Vučetić već neko vrijeme u kampanji te iz dana u dan skuplja sve više simpatija Zadranki i Zadrana, Pranić je u nju tek ušao.

“Ima on šanse. Mlad je, ambiciozan, napravio je sjajan posao u Vrgorcu, a isto bi mogao napraviti i na razini županije”, kaže nam jedan sugovornik koji je dobro upućen u tamošnju politiku.

Iz Šibensko-kninske županije pak se može čuti kako bi Jelića voljeli vidjeti u utrci za župana, no on svoju kandidaturu do sada još nije istaknuo. Istakne li ju, HDZ u Dalmaciji naći će se na mukama, jer prema mišljenju mnogih, mogao bi im ovaj trojac zadati gadne probleme, svatko u svojem gradu, odnosno županiji.

Mogu li pomrsiti planove vladajućim elitama, vidjet će se u svibnju. Pobjedi li netko od njih, bio bi to veliki zaokret za politiku tih krajeva, ali i novi početak koji brojni građani priželjkuju, pa sukladno tome i pozdravljaju njihove kandidature.

U svakom slučaju, stranačkoj mašineriji HDZ-a na put do još jednog mandata stali su konkretni igrači, političari koji najavljuju konkretne promjene i ne boje se povući poteze da iste i naprave…