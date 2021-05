DEBAKL U SLAVONIJI! SDP bez kandidata za župana, Denisu Ambrušu propala kandidatura zbog manjka potpisa

Autor: S.P.

U Osječko-baranjskoj županiji SDP-u prijeti debakl!

Naime, u toj županiji, druga po snazi nacionalna stranka neće imati svog kandidata za župana jer nisu uspjeli sakupiti dovoljno pravovaljanih potpisa.

Predstavnici te stranke u Županijsko izborno povjerenstvo predali su listu s 3.847 skupljenih potpisa za njihovog kandidata Denisa Ambruša. No, nakon što su se izbrojali potpisi bilo je vidljivo kako mu nedostaje 181 potpis pa mu je propala kandidatura.

Grbin krivi županijsku organizaciju da se nije dobro pripremila

“Nažalost, u dva dana nismo uspjeli skupiti dovoljno pravovaljanih potpisa”, rekao je Damir Tomić, povjerenik SDP-a za Osječko-baranjsku županiju za Jutarnji list.

Naime, on je tu funkciju preuzeo u ponedjeljak navečer nakon što je predsjednik ŽO Domagoj Hajduković podnio ostavku, a šef SDP-a Peđa Grbin raspustio organizaciju i imenovao povjerenika.

“Najviše mi je žao zbog Denisa, jer mislim da je bio dobar kandidat, no ovo je kulminacija lošeg vođenja stranke od strane Davora Bernardića”, istaknuo je Tomić.

Oglasio se i Grbin koji je naglasio da je “sada potpuno jasno da je odluka o raspuštanju organizacije u Osječko-baranjskoj županiji bila opravdana i nužna”.

“Unatoč tome što smo u ponedjeljak 26. travnja na sjednici Glavnog odbora imenovali povjerenika, SDP nažalost u Osječko-baranjskoj županiji nije skupio dovoljan broj potpisa za župana. Ovo je dokaz da je odluka o raspuštanju tijela županijske organizacije bila u potpunosti opravdana i nužna. Usprkos svim naporima u posljednjih nekoliko dana, nismo uspjeli kompenzirati činjenicu da se županijska organizacija nije adekvatno pripremila za ove lokalne izbore. Zbog toga se ispričavam svim simpatizerima i biračima u Osječko-baranjskoj županiji i pozivam ih da podrže županijsku listu i naše kandidate u gradovima i općinama i time nam daju povjerenje. Potpuno je jasno da nam nakon lokalnih izbora predstoji velik posao jačanja SDP-a u Osječko-baranjskoj županiji i cijeloj Slavoniji”, zaključio je Grbin.









Podsjetimo, ankete nisu blagonaklone prema SDP-ovim kandidatima i to posebice u velikim gradovima No, Grbina to očito ne smeta jer je nedavno rekao kako se “ne može složiti s tom tvrdnjom pogotovo ne u Rijeci”. Naime, taj je grad tradicionalno bio naklonjen SDP-ovcima. Grbin i dalje očekuje dobre rezultate i u Osijeku, Splitu i Zagrebu.