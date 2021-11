DE GAULLE JE ‘OTKANTAO’ TITA, NJEGOV NASLJEDNIK NIJE MU DOŠAO NA SPROVOD: Francuzi se godinama ‘prave Englezi’ prema Hrvatskoj i regiji, jedan čovjek sve je promijenio

Ako ste s “jednim okom” pratili informativni program ovih dana, teško da ste mogli izbjeći vijest da je Emmanuel Macron prvi francuski predsjednik koji je posjetio Hrvatsku u ovih 30-ak godina od međunarodnog priznanja naše zemlje.

Većina će pojednostaviti priču i pripisati to tradicionalnom francusko-srpskom prijateljstvu koje se obje zemlje baštini od Prvog svjetskog rata. Uostalom, na beogradskom Kalemegdanu već 70 godina stoji simbol tog prijateljstva, Spomenik zahvalnosti Francuskoj, djelo Ivana Meštrovića, na kojem je ispisano “Volimo Francusku kao što je ona nas voljela”.

Ipak, treba reći da francuski predsjednici u ovom stoljeću nisu “bili ludi ni za Srbijom”. Macron je također prekinuo dugogodišnji “post”, bio prvi predsjednik Francuske koji je posjetio Beograd nakon 18 godina. Prije njega je u Beogradu bio Jacques Chirac, i to s velikim razlogom. Došao je dati podršku novoj vlasti nakon što je srušen režim Slobodana Miloševića, a imao je i drugi, ne manje važan razlog. Naime, Chirac je bio jedan od glavnih zagovornika NATO-vog bombardiranja Srbije 1999. pa je došao na svojevrsno “pomirenje”.

De Gaulle i Draža nisu bili prijatelji s akademije

Ali, čak i ako odemo malo dalje u povijest, uvidjet ćemo da Francuzi baš i nisu bili česti gosti na ovim prostorima, tako je još od kraja Drugog svjetskog rata. Tu je posebno zanimljiva činjenica da dva lidera iz tog razdoblja, Josip Broz Tito i Charles de Gaulle, nisu bilateralno susretali. Nisu rijetki oni koji tvrde da je Tito imao veliku želju naći se s de Gaulleom, ovaj je to uporno odbijao, a za glavnu pretpostavku obično se ističe činjenica da veliki francuski predsjednik Titu nikad nije oprostio što je na smrt osudio Dražu Mihailoovića.

Povukle su se čak i priče da su De Gaulle i Mihailović bili tako dobri prijatelji od 1930., još otkako je notorni lider četničkog pokreta pohađao vojnu akademiju u Saint Cyru no pokazalo se da to nije istina. Ipak, neosporno je da je De Gaullev pokret otpora tijekom Drugog svjetskog rata bio u dobrim vezama s jugoslavenskom vladom u izbjeglištvu, čiji je Mihailović bio “čovjek na terenu”, a i jedni i drugi imali su svoja sjedišta u Londonu. Francuzi nisu napustili Mihailovića ni kad su to učinili Velika Britanija i SAD koji su, unatoč ideološkim pozicijama, partizanima dali legitimitet.

Titova provokacija na Pokretu nesvrstanih

No, de De Gaulle, za razliku od Tita, nije bio “vječni predsjednik” Francuske. Iz Drugog svjetskog rata izašao je kao predsjednik privremene vlade, a tu je ostao do 1946. godine. Ono što je udaljilo Francusku i Jugoslavije su različite ideološke pozicije pa je Tito je od dolaska na vlast čekao više od desetljeća na prvi bilateralni susret s liderom Francuske, Bilo je to 1956., stigao je u posjet Francuskoj na poziv socijalističkog predsjednika Republike René Cotya. Coty se, međutim, nije dugo zadržao na vlasti, de Gaulle će opet doći 1958. i ostati tu više od deset godina.

Na odnose Francuske i Jugoslavije, osim ove teze o Mihailovića, utjecat će i stav Jugoslavije prema Alžiru, između ostalog i to što je pod jugoslavenskom zastavom uhvaćen brod koji je prevozio oružje ustanicima protiv Francuske u jednu od afričkih luka oružje. Kasnije će Francuze razbjesniti i prisustvo Privremene vlade Republike Alžira, tada nepriznatnog, na prvom sastanku Pokreta nesvrstanih (1961.).

Titu nije došao na sprovod

Stoga je Tito na novi sastanak s francuskim predsjednikom čekao do 1976., kada mu je u posjet stigao Valéry Giscard d'Estaing, a godinu poslije uslijedit će i uzvratni, kada Tito ide u Francusku. Znakovito je ipak da francuski predsjednik bio među rijetkim svjetskim liderima koji nisu došli na sprovod jugoslavenskom diktatoru.









Giscard d’Estainga naslijedio je Francois Mitterand koji se vratio tradiciji favoriziranja Srba, a kako je u bivšoj Jugoslaviji započeo rat njegova stajališta imala su strahovite posljedice i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Otvoreno je priznao da voli Srbe, a išao je toliko daleko da je nakon oslobodilačke akcije Hrvatske vojske Maslenica u Jadran poslao nosač zrakoplova, dok je 1992. spriječio deblokadu Sarajeva – osobno je odletio u prijestolnicu BiH kako bi dokazao da nema blokade!?) – iako su zapadne zemlje već razmatrale vojnu akciju koja bi spriječila srpsku vojsku da kruži grad.

Chirac promijenio francusku politiku

No, sve se stubokom promijenilo kad je na vlast došao Jacques Chirac, iz naše perspektive bilo je to između Bljeska i Oluje, kada francuska politika prestaje favorizirati Miloševića, čime nestaju i zadnji glasovi na Zapadu koji bi išta spočitali “Oluju”, a također i doveli do stvaranja preduvjeta za okončanje rata u BiH. Chirac je u rujnu 1995. u Parizu primio i predsjednika Tuđmana, uz najviše državne počasti, a tijekom svoje vladavine posjetio je, kao što smo naveli, Beograd, dok je u Zagrebu 2000. doveo samit zemalja članica EU.

Nasljednici Chiraca, Nicolas Sarkozy i Francois Holland nisu bili toliko zainteresirani za regiju tako da je nastao vakuum koji se popunio dolaskom Macrona.