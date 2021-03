DAVOR NAĐI SPUSTIO DP-u i HDZ-u: Svi kandidati pokušavaju biti novi Bandić, ponašaju se kao da je ostavinska rasprava

Autor: Mia Peretić

Saborski zastupnik i predsjednik stranke Fokus Davor Nađi, jedan od kandidata za gradonačelnika Zagreba, komentirao je današnje najave svojih konkurenata iz Domovinskog pokreta i HDZ-a kako će, ako pobjede na izborima, u Zagrebu osigurati besplatne vrtiće.

“Svi kandidati pokušavaju biti novi Bandić i ponašaju se kao da je ostavinska rasprava na kojoj se bore tko će uzeti više njegovih glasova”, rekao je Nađi za Dnevno.hr.

Dodaje – ništa nije besplatno.

“Oni su svi govorili da se prirez ne može ukinuti jer je grad u financijskim problemima. Ja sam jasno rekao gdje ću napraviti uštede za ukidanje prireza i financiranje projekata koje planiram dok oni dijele obećanja kao da je proračun nešto što raste na drveću”.

Napominje, kada bi se njihova obećanja realizirala to bi bio siguran bankrot grada, no znamo da oni nemaju nikakvog sadržaja i zato se okreću takvom populizmu. “Tu dolazi do izražaja da sam jedini kandidat koji ima iskustvo upravljanja gradom i zato jedini nudim konkretna rješenja”, zaključuje Nađi.









Podsjetimo, kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i HDZ-ov kandidat Davor Filipović danas su istaknuli kako namjeravaju osigurati da sve obitelji imaju besplatni vrtić u Zagrebu.