Davor Huić: ‘Sukob Hrvata i Bošnjaka bio je nepotreban’

Autor: Dnevno

Davor Huić, čelnik udruge Lipa, koji se već godinama bori za slobodnije poduzetništvo, manje poreze ušao je u političku utakmicu i ‘lovi’ mandat u Saboru iz šeste izborne jedinice. Svoju snagu Huić će testirati na koalicijskoj listi stranaka Pametno i Fokus koje su pak u koaliciji sa Strankom s imenom i prezimenom.

U svom intervjuu za bosanskohercegovački medij Bild.ba Huić je podsjetio na vrijeme kad je kao novinar tijekom posljednjeg rata izvještavao iz Središnje Bosne i Sarajeva.

Po njegovom mišljenju, sukob Hrvata i Bošnjaka bio je nepotreban.

Na pitanje kako se, zapravo, Hrvatsku može izvući iz socijalističkog mentaliteta kada je ekonomija u pitanju Huić kaže kako je potrebno smanjiti utjecaj države.

“Partije koje se izmjenjuju na vlasti, smanji regulacija poduzetništva, porezi, te se da više slobode ljudima da pokreću poslove i otvaraju nova radna mjesta.

‘Sve kreće od pojedinca’

“Ja sam nezavisan kandidat stranke Fokus, koja je u koaliciji sa strankom Pametno, a svi skupa smo u koaliciji sa Strankom s imenom i prezimenom. Naš plan je oformiti čvrsti blok od pet – šest zastupnika, ovisno koliko nas prođe u Sabor, koji će inzistirati na promjenama koje su ključne za Hrvatsku: manji porezi, reforma javne uprave, manje regulative, manje korupcije i klijentelizma, više transparentnosti”, kaže Huić.

Tvrdi kako će bez obzira na to hoće li sudjelovati u vlasti ili iz opozicije, ili podržati manjinsku vladu, držat tih principa.

“Vjerujem da će se naš glas čuti. Ja osobno želim kroz parlamentarno djelovanje naglasiti i povećati ulogu parlamenta u hrvatskom političkom životu”, kaže Huić.

Nabrojao je i ključne reforme koje treba provesti kako bi Hrvatska prodisala.

“Prvo je reforma i digitalizacija javne uprave, te reforma pravosuđa. Bez institucija koje trebaju raditi brzo i efikasno, nemoguće je i da privatni sektor bude bolji, efikasniji i veći. Država mora stvoriti okvir u kojem će pojedinci, građani, poduzetnici manje gubiti vrijeme po šalterima, čekajući sa taksenim markama nečije potpise i pečate, za što trebaju uzeti dan-dva godišnjeg odmora. To, jednostavno, nije prihvatljivo. A pravosuđe mora konačno raditi svoj posao, jer ga sad ne radi. Čekati na neku presudu pet godina u poduzetništvu znači da ste već davno propali dok, ili ako dočekate pravdu. Za građane je još gore, jer se neke presude čekaju 20 godina. To bi možda bilo ok da živimo 300 godina”, kaže Huić.

‘Petljanje međunarodne zajednice u političke procese u BiH jedan je korak previše’

Za Bild.ba podsjetio se i svojih novinarskih dana kada je tijekom rata izvještavao iz BiH.

“Puno sam vremena proveo u srednoj Bosni i u Sarajevu, kao zamjenik legendarnog dopisnika Kurta Schorka. Bilo je teško gledati nepotreban sukob Bošnjaka i Hrvata, koji je nama, iz zagrebačke perspektive bio potpuno neshvatljiv. Mislim da su se tu ‘veliki’ malo poigrali s nama i ubacili nam kost koju smo trebali znati izbjeći. Što se tiče uloge međunarodne zajednice, mislim da je u redu da održavaju red i mir, ali da je njihovo petljanje u političke procese jedan korak previše”, smatra Huić.

Vizija jedne bolje Hrvatske

Kako danas gledate na političku situaciju u BiH? Poslovan ste čovjek, imate poslove i u BiH, kako to funkcionira?

“Unatoč prilično nepovoljnoj političkoj situaciji, pat poziciji u kojoj se nalazi BiH kao država i njene institucije koje više ne funkcioniraju nego što funkcioniraju, privatni sektor je neka druga priča. Sve što je prisutno i drugdje, u uređenim državama i normalnim tržišnim uvjetima, s puno boljom poslovnom klimom, prisutno je i u BiH. Privatni sektor pokušava i uspijeva preživjeti i funkcionirati. Postoji briga za klijente, profesionalnost, odgovornost prema poslovnim partnerima. Paralelni svijet u kojem odnos između poduzetnika i klijenta na visokoj razini povjerenja. I mediji su puno više zainteresirani za biznis vijesti nego što je to slučaj u Hrvatskoj”, rekao je.

Na pitanje s kime bi mogli koalirati nakon izbora, odnosno hoće li podržati Plenkovića ili Bernardića rekao je kako je njegova koalicija u fazi kada želimo dobiti podršku građana za njihov program, ideje i viziju jedne bolje Hrvatske.

“Tu bolju Hrvatsku HDZ i SDP ne mogu provesti, jer su do sada imali dovoljno prilika, pa nisu ništa napravili. Idemo korak po korak, prvo vidjeti koliku podršku imamo, a onda idemo razgovarati kako tu ideju provesti u političkom realitetu”, kaže Huić.

‘Imam podršku Glasa poduzetnika, širok krug prijatelja, liberalnu scena…’

O tome postoje li skupine ili pojedinci koji podupiru vašu kandidaturu i što se sve, zapravo, treba posložiti da bi ušao u Sabor Huić kaže kako je otvorenu podršku dobio od Glasa poduzetnika.

“Otvorenu podršku sam dobio od netom osnovane udruge Glas poduzetnika, nastale u jeku korona krize. Naime, mali i srednji poduzetnici čine veliku većinu poduzetništva u Hrvatskoj, a nitko ih ne prezentira, niti se bori za njihove interese. Kako su bili najpogođeniji korona krizom, i nisu bili zadovoljni odgovorom vlade i pomoći koja im je ponuđena (samo odgoda plaćanja poreza i dažbina dok je mnogima promet pao 90-100% jer im je zabranjen rad), organizirali su se preko Facebooka, i zahtijevali adekvatniju pomoć. I dobili ne odgodu, nego privremeno ukidanje plaćanja poreza, te konkretnu pomoć za održavanje radnih mjesta”, kaže.

Objašnjava kako udruga Lipa, čiji je suosnivač, već dugo upozorava na sve probleme poduzetništva, a udruga Glas poduzetnika je govorila o istom, podržali smo ih u njihovim zahtjevima.

“A oni sad podržavaju mene, ali i druge poduzetnike i stranke koji ulaze u izbornu utrku, a potpisali su njihov pladge te će se boriti za: manje poreze, više rada, digitalizaciju, reforme, transparentnost trošenja novca poreznih obveznika itd. Također me podržava širok krug prijatelja, liberalna scena, kao i Lipini followeri koji već pet i pol godina prate moje i Lipine aktivnosti kojima ukazujemo na probleme, ali i na rješenja naše teške ekonomske situacije”, rekao je Davor Huić za Bild.ba.