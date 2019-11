DAVOR HUIĆ O SINDIKATIMA: Traže povećanje poreza i sudjeluju u stvarima koje nisu dobre za Hrvatsku

Autor: Dnevno

Predsjednik udruge poreznih obveznika Lipa Davor Huić bio je gost Novog dana na N1. Osvrnuo se na štrajk učitelja i nastavnika te pregovore sindikata s Vladom, kao i na Zakon o doprinosima koji, kako tvrdi, opterećuje poduzetnike.

Na samom početku osvrnuo se na štrajk prosvjetnih radnika.

“Tko će snositi odgovornost ukoliko školska godina za jednu generaciju učenika propadne? Mislim da se predstavnici sindikata ne mogu izbjeći tu odgovornost i prebaciti ju samo na Vladu. U nekim zemljama je štrajk učitelja nelegalan. Ne možete preko leđa djece istjerivati pravdu”, rekao je Huić.

Upitan bi li bio manji trošak za proračun da je Vlada prihvatila zahtjeve sindikata u obrazovanju, Huić je kazao: “Bio bi manji trošak za proračun, ali nema nikakve garancije da sindikati drugih službi ne bi došli i tražili svoja povećanja. Siguran sam da je jedan od važnih motiva u Vladi bio taj da se spriječi serija prosvjeda i razgovora te da se jednim potezom zadovolje svi interesi.”

“Ono što je Vlada predložila jest da se napravi analiza koeficijenata. Sindikati imaju pravo ne vjerovati Vladi, ali je ta ponuda stigla i po meni je ona bila razumna”, rekao je Huić.

Osvrnuo se i na jučerašnju press konferenciju ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak.

“Ona je sad u neodrživoj poziciji zapravo. Podijeljene lojalnosti između Vlade u kojoj je član, a s druge strane ona je na neki način lojalna štrajku radnika jer ga je na neki način inicirala prijedlogom povećanja plaća. Njena pozicija je sada neodrživa, ukoliko se Vlada i sindikati ne dogovore, njena pozicija će biti sve teža i teža”, kazao je Huić.

“Premijeru je politički teško popustiti sad pred novim zahtjevom. Oni traže osim linearnog povećanja plaća sada još jedno povećanje i njemu je to sad teško politički prougati. S druge strane, sindikati vide osjetljivost premijera i Vlade u izbornoj godini. Stvar je u tome da je ova Vlada već povećala plaće 18 posto u javnom sektoru. Dugoročno je neodrživo da plaće rastu više nego ekonomija. Vlada – ministar financija i premijer odgovorni su prema svim građanima i poreznim obveznicima i taj rast plaća je prebrz. Po meni prostora za rast mase plaća nema”, dodaje.

Huić ne vidi neki prostor za dogovor između Vlade i sindikata jer su, kako kažem obje strane prečvrsto na svojim pozicijama.

Na pitanje nije li premijer Plenković trebao sjesti sa sindikatima, Huić odgovara: “Sastanak sa sidnikatima je vodila ministrica čiji je to resor, tako to ide. I ministar rada i mirovinskog sustava je bio uključen – to je Vlada. Moć i utjecaj sindikata javnih službi je i ovako velik. Oni sudjeluju u puno stvari koje nisu dobre za Hrvatsku – rijetko su za reforme, traže povećanje poreza i njihova uloga je tu dosta negativna gledajući makroekonomske procese u Hrvatskoj”.

“Jedna generacija neće steći obrazovanje koje je trebala. Kada prođe ova gužva sa sastankom EPP-a, do nekakvog razgovora između premijera i sindikata će doći”, dodaje.

Novi Zakon o doprinosima pogađa mikropoduzetnike

“Zakon predviđa da si direktori kompanija moraju isplaćivati minimalnu plaću za osmosatno radno vrijeme. To će pogoditi ljude koji žele raditi pola radnog vremena, najviše mikropoduzetnike, prvenstveno majke poduzetnice. Taj zakon će dovesti do masovne likvidacije mikro poduzetništva. Imate politiku Vlade da povećaju udio poduzetništva i kad dobijete to malo ljudi kao poduzetnike onda ih demotivirate takvom jednom mjerom”, pojasnio je Huić.

“Prema anketi koju smo proveli s 200 računovođa, 450 malih poduzetnika zaključilo je kako će zatvoriti svo d.o.o. upravo zbog ovog Zakona i da neće nastaviti s poslovanjem. Bit će masovne likvidacije mikropoduzetnika. Smisao d.o.o.-a i smisao kompanije jest da je odgovornost za gubitke kompanije odraničena. Da gubitke koje kreira kompanija ne opterećuju vas kao fizičku osobu.

Komentirao je i trend jačanja ženskog poduzetništva.

“Podaci pokazuju da u zadnje vrijeme raste broj žena koje se odlučuju na poduzetnitšvo i to je trend koji treba pozdraviti. Zašto mi kao država djelujemo na taj način da sprječavamo ljude da rade? To je ludo”, ističe Huić.