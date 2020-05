FIJASKO! Bernardić se osramotio u intervjuu uživo: Nije odgovorio na pitanje o ‘rektalnom alpinistu’

Hrvatski Sabor raspušten je nakon nepune četiri godine rada jer pripremaju se parlamentarni izbori s početkom ljeta, što oporbi nije baš bilo po volji.

Posebno se to odnosi na SDP, najvećeg rivala HDZ-u. Nitko u redovima te stranke ne skriva što misli o aktualnoj vlasti i njenim potezima, pa tako ni njen predsjednik Davor Bernardić, koji je gostovao u RTL-u Danas.

Na samom početku odgovorio je smatra li da su Zagrepčani pogođeni potresom izdani jer je SDP glasao za raspuštanje Sabora.

“Ne, jer je jasno da ova Vlada to neće napraviti i u interesu je građana Republike Hrvatske da ova najkorumpiranija Vlada ode što prije”, kazao je Bernardić.

To ostavlja dojam kao da su u oporbi odlučili Zakon o obnovi napraviti sami, na bolji način no što bi to aktualna vlast.

“Apsolutno. Jedan od prioriteta nove SDP-ove Vlade u Restart koaliciji jest obnova Zagreba. Želimo je iskoristiti za povratak ljudi u domove, ali i za veliki investicijski ciklus. Obnovit ćemo Zagreb tako da bude jedan od najljepših gradova u Europu. U ovom Zakonu je čitav niz nedostataka, ali iznimno je važno vratiti ljude u domove”, naglasio je Bernardić pa se osvrnuo na izjave premijera Andreja Plenkovića o tome da nije bilo smisla donositi zakon na brzinu te da bi takav potez također naišao na kritike, kao i ovako:

“Ono što smo gledali u posljednje četiri godine, vidimo u toj izjavi. Konstantno skrivanje iza nekoga, iza suradnika… koji su bilo “umočeni” u korupciju. Kad formiramo vladu, uputit ćemo zakon u proceduru i napravit ćemo Zagreb jednom od najljepših europskih metropola, a najvažnije je ljude vratiti u domove.”

Ipak, način na koji oporba ukazuje na sve što vidi kao problem, pomalo djeluje cirkusantski. Primjerice, u prvom redu ponašanje Gordana Marasa.

“On je bio slikovit, ali jasno je upozorio na to da su građani Zagreba i okolice ostavljeni na cjedilu od strane ove Vlade”, izjavio je Bernardić pa se osvrnuo na uvrede upućene predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, kojeg je nazvao “rektalnim alpinistom”:

“Nažalost, u posljednje četiri godine nagledali smo se svega, da predsjednik Sabora naziva ljude šibicarima ili smećem. To nije dobra klima, u kojoj nisam sudjelovao samo ja i to treba mijenjati. Što se tiče mog konkretnog slučaja, on je zbog tužbe preseljen iz javnog prostora u pravni prostor, odnosno, predmet Suda. Zato to nemam namjeru više komentirati.”

No, je li u redu koristiti se retorikom kakvom se koriste oni koje se proziva?

“Ono čega smo u SDP-u svjesni jest mijenjati stvari, a jedan od načina jest tako da se borimo protiv negativnih pojava u društvu. Građanima je muka od ove vlasti, od korupcije, ozračja koje stvara atmosferu kao da se ništa ne može promijeniti. Koronakriza pokazala je da Hrvatskoj treba restart.”

Ali, je li kao pretendent na poziciju predsjednika Vlade Bernardić spreman ispričati se ako pretjera.

“Na to pitanje sam već odgovorio”, Bernardićeve su riječi.

Vladajući pak vide upravo njega i njegove najbliže suradnike kao nepristojne, bezobrazne, vulgarne, problematične…

“Mogu im samo poručiti da građani ne žele da ih vode optuženici u različitim aferama. Koji ne mogu dokazati otkud im nekretnine, zemljište, imovina… To su prvi Plenkovićevi suradnici. Protiv korupcije ćemo se boriti svim oružjima. Silovatelji i ubojice neće biti na slobodi. Potrudit ćemo se da država bude što bliže građanima i ova kriza pokazala je da čekanja na šalterima nisu potrebni. S druge strane, digitalizacija će pokazati put prema transparentnosti.”

Sve to sugerira da velike koalicije neće biti.

“Neće. Ni u najgoroj noćnoj mori.” i osvrnuo se na mogućnost stvaranja vlade nacionalnog jedinstva: “Neće biti potrebe za njom jer SDP će sa svojim partnerima iz Restart koalicije formirati stabilnu vladu i izvući zemlju iz krize.”

Što se tiče drugog vala koronavirusa, Bernardić ne brine ni zbog toga.

“Procjena epidemiološke situacije bila je na vladajućima. Ono što mi od njih tražimo jest osigurati uvjete za sve građane, da ravnopravnu izađu na izbore. Stožer se kompromitirao jer je jedan dan govorio da su ljudi koji krše samoizolaciju bioteroristi, a odjednom mogu na izbore”, objasnio je Bernardić.

Krešo Beljak spomenuo je koaliciju s Mostom, ali Bernardić to nikad nije vidio kao opciju.

“Nikad nismo razgovaralio toj koaliciji. Morate pitati Beljaka oko te koalicije, ali ono što vam mogu reći u ime SDP-a je da koalicija s Mostom ne dolazi u obzir. Oni su desnica.”

Može li Miroslav Škoro pomrsiti račune SDP-u ako ode s HDZ-om u koaliciju?

“To nas je iznenadilo, mogućnost da bi Škoro mogao s HDZ-om. Detalje ne znam. Vjerojatno će oko toga biti dosta riječi u kampanji, ali sasvim je sigurno da SDP ne ide u koaliciju sa strankama desnice”, ističe Bernardić pa se osvrće na datum izbora:

“Kad god budu, spremni smo na njih i pobijedit ćemo. Pripreme smo započeli u siječnju nakon pobjede nad predsjedničkim izborima. Uskoro ćemo predstaviti program za novi početak jer ovako zemlja ne može funkcionirati. Hrvatskoj je potreban restart i SDP je spreman na radikalne promjene. Jače nego ikad.”