Davor Bernardić jasno poručio: Pošteniji smo od HDZ-a, pobijedit ćemo na izborima

“SDP će sasvim sigurno voditi pobjednički blok i predsjednik SDP-a će biti mandatar”, poručio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić u razgovoru za RTL Danas.

Šef oporbe kaže da su trenutno fokusirani na smjernice programa te da razgovaraju s građanima oko toga koja rješenja ponuditi za ključne probleme. Također razgovaraju i s potencijalnim koalicijskim partnerima.

“Intenzivno razgovaramo, formirali smo antikorupcijski savez s HSS-om, HSS-om i SNAGA-om, a razgovaramo i s ostalima s kojima dijelimo svjetonazore. Rano je još govoriti o detaljima, sasvim sigurno će na listama biti i jakih pojedinaca, ali ne mogu otkriti sve karte. Ljudi osjećaju nepravdu, Hrvatska se guši u korupciji, ljudi teže žive i vrijeme je za promjene. Preko 150.000 ljudi je napustilo zemlju za vrijeme ove, nikad lošije Vlade. To je nedopustivo”, rekao je Bernardić.

Nedavno je u Zagrebu viđen u društvu američkog PR stručnjaka Alexa Brauna koji je 2015. radio izbornu kampanju za SDP, no Bernardić kaže da je ovaj put riječ tek o privatnom susretu: “Nismo razgovarali o vođenju kampanje, mi ju vodimo kao što smo počeli – skromno. Razgovarali smo o svemu kao i svaki put kad je on u Hrvatskoj. Ljetuje ovdje s obitelji, zavolio je našu zemlju. To je lijepo kad ugledni ljudi poput njega dolaze u Hrvatsku”.

SDP obećaje veće plaće i veće mirovine. Bernardić objašnjava kako:

“Fokus programa je uvođenje reda u institucije, vraćanje vjere u njih i veći standard građana. Sad je naša stopa rasta najniža u Europskoj uniji. Mi ćemo dignuti rast na četiri posto. Sada se zbog korupcije milijarde slijevaju u privatne džepove. Taj novac ćemo zahvaljujući antikorupcijskim mjerama, temeljitom reformom pravosuđa, usmjeriti u proračun. Druga komponenta, Hrvatska je zadnja po iskoristivosti fondova EU, a tu nam na raspolaganju stoje milijarde. Treće je jačati poduzetništvo kroz HBOR-ovo kreditiranje, koji sada slabo daje kredite poduzetnicima, kao i banke. Usmjerit ćemo novac poduzetnicima, administrativno ćemo rasteretiti male i srednje poduzetnike, odloboditi ih hrpe parafiskalnih nameta i omogućiti im da dišu”, obećaje Bernardić. Dodaje da je SDP to već napravio u prošlom mandatu, ali se onda “vratio HDZ i unazadio nas”.

“Već im je 10 ministara moralo otići zbog sumnje u korupciju, pogledajte kako ova Vlada funkcionira. Pravo pitanje je imaju li oni uopće većinu! Rad u parlamentu je blokiran, dva tjedna nisu u stanju donijeti zakone. Najpoštenije za građane bi bilo da se ide na izbore”, poručio je šef SDP-a.

Skorašnje unutarstranačke izbore u HDZ-u Bernardić nije želi komentirati jer tvrdi da ionako ne postoje “nikakvi uvjeti pod kojima bi SDP koalirao sa strankom koja je na optuženičkoj klupi zbog korupcije”.

Ne boji se ni da će HDZ eventualno imati većinu s desnicom na čelu koje bi mogao biti Miroslav Škoro: “Ne brinite se, SDP će pobijediti na sljedećim izborima i formirati većinu”.

Bernardić ne žali što nije bio pozvan na inauguraciju Zorana Milanovića jer su pozivi bili protokolarni, po funkciji. Za svog prethodnika na čelu SDP-a kaže da će biti dobar predsjednik Republike, iako Milanoviću već na početku mandata mnogi, pa i SDP-ovci, spočitavaju odabir Jadranke Žarković na mjesto savjetnice za odgoj i obrazovanje.

“To je isključivo ovlast predsjednika Republike Hrvatske, a za nas u SDP-u dvojbe nema: nitko ne smije biti diskriminiran niti po jednoj osnovi”, rekao je Bernardić.

Komentirajući aferu mason zbog koje je Dražen Jelenić “odletio” s mjesta glavnog državnog odvjetnika, ali i probleme ministara s imovinskim karticama, Bernardić je rekao da bi se trebalo razmišljati u smjeru da se ponovno uvedu sigurnosne provjere.

“Pomogle bi da se rasvijetli dolaze li pojedini ministiri na funkcije, a da nisu prijavili satove, mercedese, vile…, kao što smo dosad imali prilke vidjeti u Plenkovićevoj Vladi. Nama se u SDP-u to ne može dogoditi. Nama takve provjere nisu trebale, SDP je poštenija, bolja stranaka od HDZ-a. Jednostavno imamo drugačiji način funkicioniranja”, zaključio je predsjednik SDP-a.