‘DAT ĆE BOG DA VUČIĆ UMRE!’ Teška vremena za srpskog predsjednika, stranka mu se osipa, a neprijatelji sve morbidniji: ‘Molim Boga da nas pogleda’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Ovih dana predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću malo toga ide od ruke. Osim što su mu teško pali recentni događaji s Kosovom, glasanje za pridruživanje Vijeću Europe, i dalje mora balansirati između europskog puta i rusofilnih stavova, a kao da sve to nije dovoljno, bivša ministrica Zorana Mihajlović napustila je njegovu Srpsku naprednu stranku (SNS).

Međutim, niti tu nije kraj Vučićevim mukama. Naime, predsjednik srpskih naprednjaka sazvao je izvanrednu skupštinu stranke za 27. svibnja, na kojoj bi trebao otvoriti glavnu temu – hoće li se lider najjače političke opcije u Srbiji povući s njezinog čela, kao što je nedavno najavio. To bi, prema procjenama analitičara, mogao biti i prijelomni trenutak za budućnost SNS-a, budući se Vučić osim kadrovskog osvježavanja SNS istovremeno sprema i započeti formiranje Narodnog pokreta za državu.

‘Dat će Bog da Vučić umre’

Tako je vođa opozicijskog pokreta “Srbija Gerila” Dragan Vidaković Mrki podijelio objavu u kojoj otkriva kako je Vučić navodno “ponovno završio u bolnici zbog problema sa srcem” i u kojoj priželjkuje smrt predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. a potom je uslijedio morbidni komentar člana Demokratske stranke.

“Upravo sam dobio poziv sa VMA. Predsjedniku opet čuka zaštekala, hitno su ga dovezli. Drugi put za posljednjih 20 dana. Evo molim Boga da nas pogleda”, napisao je Vidaković neprovjerenu (i vrlo vjerojatno lažnu vijest) na Twitteru, a potom je član stranke Zorana Lutovca i Srđana Milivojevića napisao: “Dat će Bog. Amen.”

“Dat će Bog da Vučić umre”, čini se, postaje parola opozicijskih političara u Srbiji.

‘Ja sam svjedokinja preobraženja SNS, europski put je gotovo zaustavljen’

U svjetlu recentnih događaja, vrlo je ilustrativno vrijeme odlaska iz SNS-a bivše Vučićeve ministrice Zorane Mihajlović.

“Ušla sam u tu stranku zato što sam zaista željela promijeniti neke stvari. Nakon ubojstva premijera Zorana Đinđića ništa više nije izgledalo kako bi trebalo. Bilo je mnogo problema. To je negdje razlog zašto sam se tada opredijelila da budem dio SNS-a.

Vremena su se promijenila, ja sam se promijenila, stranka se promijenila i to je sada jedna nova SNS. Kakva je to stranka? To je sada nešto drugo u odnosu na sve ono što je SNS bila na početku svog osnivanja. Dakle, od jedne proeuropske stranke, sjetite se perioda između 2008. i 2012. godine, kad je stranka ulazila u vlast. Svi smo tada željeli da država bude dio Europske unije, bilo je mnogo energije i ljubavi ka tom putu.









Vi danas možete vidjeti da je taj put gotovo zaustavljen. Čini mi se da ima mnogo više radikalnih poteza, a ne proeuropskih. Ja sam svjedokinja preobraženja SNS i to se meni ne dopada. To je glavni razlog zašto sam se odlučila na ovaj korak”, kazala je Mihajlović za Nova.rs.