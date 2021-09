DARKO JE PRIJE 30 GODINA POBJEGAO IZ ZATVORA, A SAD ŽELI NATRAG: Bojao se deportacije u Jugoslaviju, pa ga ‘dotukla’ korona: Pusti to, vraćam se!

Ostarjeli bjegunac, porijeklom s prostora bivše Jugoslavije, ušetao je u policijsku postaju u australskom Sydneyu kako bi se predao nakon što je pobjegao iz zatvora prije gotovo 30 godina.

Darko ‘Dag’ Dešić, 64-godišnji bjegunac, koji se nakon 29-godišnjeg skrivanja predao policiji zbog lockdowna u ovom australskom gradu, odlučio se vratiti u zatvor jer je uslijed pandemije koronavirusa ostao bez kuće i posla.

Dešić se predao u postaju u nedjelju ujutro, a nije mu određena jamčevina kada se u utorak pojavio pred sudom zbog optužnice za bijeg iz zatvora Grafton 1992. godine.

Iz zatvora je pobjegao koristeći turpiju i kliješta. Prema optužnici, suočen je s kaznom od sedam godina zatvora. Lockdown u Sydneyu je počeo u lipnju, a Dešića je stajao posla fizičkog radnika i majstora koji je plaću primao na ruke, kažu neimenovani izvori za australske medije.

“Spavao je na plaži u subotu navečer i rekao: ‘Pusti to, vratit ću se u zatvor gdje imam krov nad glavom”, rekao je izvor.

Dešić je imao 35 godina kada je pobjegao iz zatvora u noći s 31. srpnja na 1. kolovoza 1992. Odslužio je 13 mjeseci kazne od 3,5 godina zatvora zbog uzgoja marihuane, piše Daily Mail.

A GoFundMe campaign has raised over $14,000 for Darko Desic – the man that handed himself in to NSW police nearly three decades after escaping from prison, @genthorpeee reports. https://t.co/WJ8Yw7EfPR

Dešić je također policiji rekao da je iz zatvora u Graftonu pobjegao iz straha da će ga deportirati u Jugoslaviju nakon odsluženja kazne. Očekivao je da će ga kod kuće još žešće kazniti jer je pobjegao iz zemlje bez da je odslužio obvezni vojni rok.

Njegova priča privukla je pozornost brojnih ljudi, a neki od njih odlučili su pokrenuti GoFundMe kampanju u kojoj je skupljeno više od 14 tisuća dolara kako bi se pomoglo bivšem zatvoreniku. Pokretač kampanje rekao je da je cilj prikupiti 30 tisuća dolara kako bi platiti troškove Dešićeva odvjetnika, piše The New Daily.

A fugitive, who had been on the run since sawing through his prison bars 30 years ago, has handed himself in in the midst of lockdown in Australia









Darko Desic, now 64, told officers that restrictions in New South Wales had rendered him homeless https://t.co/uT09U7BkS3

— The Times (@thetimes) September 15, 2021