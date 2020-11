Dario Juričan: Želim vratiti grad ljudima, Bandić ga je zarobio

Gost HRT-ove emisije Nedjeljom u dva kod Aleksandra Stankovića bio je redatelj i satiričar Dario Juričan. Kaže, nije opsjednut Milanom Bandićem, iako je o njemu napravio film “Kumek” te su sve njegove javne akcije povezane s otkrivanjem afera zagrebačkog gradonačelnika.

“Nisam opsjednut Milanom Bandićem. On je bio figura, bez njega niste mogli živjeti. Ja sam gledao sve njegove intervjue još od 1998. godine. I gledam tog Milana Bandića kako 20 godina sve obmanjuje, kako mu to prolazi. I pomislio sam ovo je potpuno ludilo. moram se nekako angažirati i ušao sam u kampanju. Mami sam prvo rekao da sam promijenio ime, mama se rasplakala, al ja sam joj rekao da sam to napravio zbog višeg cilja. Ni 24 sata nakon promjene imena gradski ured mi je ukinuo ime. Sad smo na sudu i potpuno je neosporno da ću to dobit. Mami poručujem da ću do idućeg godina ja biti Milan Bandić i to ćemo proslaviti”, rekao je Juričan.

Dodaje, nije mislio da će film “Kumek” Bandića stajati karijere.

“Nisam bio tako pretenciozan, mislio sam dat ću sve samo da završi u zatvoru, žalim grad vratiti ljudima, Bandić ga je zarobio. Moj politički cilj je maknuti Bandića i sve ću učiniti da se to dogodi”.

Zagrebački gradonačelnik pojavio se na premijeri Juričanovog filma. Redatelj kaže, nije došao na premijeru, došao je u predvorje.

“Ljuljao se, jedva je pričao, ušao je s natpisom neumoran, a nije mogao stajati. On ima 65 godina mislim da je to vrijeme za mirovinu, a ovaj gospodin zaslužuje zatvor prije toga. Nije htio primiti knjigu na poklon, dao mi 70 kuna. Prije toga sam mu dao džin i ako ćemo po toj njegovoj seljačkoj logici, duguje mi 240 kuna. Začudilo me to da ne zna ni poklon primiti”.

Hoće li Bandića imati tko pobijediti na izborima?

“Da, to je neupitno, dat ću sve od sebe da opoziciji pomognem. Osobe kao Anka Mrak Taritaš, umjesto da budu dio rješenja, postaje dio problema, trubi u svoj rog i radi spinove, takve osobe ne pomažu da Bandić ode u ropotarnicu. U SDP je došla nova ekipa, vjerujem u Peđu Grbina, no kakvo je naslijeđe u toj stranci, ima ljudi koji su do jučer držali štangu Bandiću. Bandić je imao Zvaneta Brundića, to je naslijeđe kojeg se SDP mora riješiti, taj gospodin je danas zastupnik u Saboru. Tomislav Tomašević i Renato Petek veliki su fajteri i mislim da žele raditi za dobrobit grada”.

Milan Bandić najbolji je projekt HDZ-a, dodaje Juričan jer, HDZ-u najbolje odgovara takav Bandić. Tiho će ga poduprijeti, izaći s alibi kandidatom kao Herman koji nema nikakve šanse.

“Oni su sve podijelili. HDZ-u to odgovora. Andrej Plenković nema strategiju za Zagreb. Odavno je trebao zaustaviti to, a on je pružio ruku Bandiću. To je brak iz interesa”.

Juričan je govorio i kako napreduju projekcije filma Kumek.

“24 sata prije premijere na snagu su došle nove mjere, neka se ljudi ne ljute što kina funkcioniraju u otežanim uvjetima. Film kreće po cijeloj Hrvatskoj, moći će ga se vidjeti, radimo na tome da ide na jednu od televizija i da bude javno prikazan”.

Kaže, živi od velikih filmskih projekata i filmskih radionica. Slijedeći projekt bit će četvrti film iz ciklusa Gazda, kako je to opisao, njegov razgovor s Bogom.

“Isus Krist je jedini gazda s kojim se nisam bavio”, rekao je redatelj.

Što je u Hrvatskoj tabu danas?

“Tabu teme su one koje teško nalaze put do medija, velike korporacije koje dosta mrdaju ovu zemlju. Kada imate ogroman budžet, možete svašta”, kaže Juričan. Kada završi četvrti film bavit će se životinjama, hranom i Velebitom.

“Velebit mi je veliko otkriće, malo me sram da sam ga otkrio u četrdesetima. Istina, malo me sram i da sam otkrio Agrokor, no obečajem da ću nadoknaditi sve što sam propustio”.

Kaže, završio je germanistiku, a film je otkrio još za vrijeme studija.

“Prve filmove koje sam radio, bili su eksperimentalni, vidio sam da, ako želim raditi filmove, treba mi zanat. Otišao sam na London Film Academy, imao sam sreće, dali su mi pola školarine. Cijela obitelj je pripomogla da ja završim u Londonu, ali meni se sve vratilo”.

Radio je u cijelom svijetu, no producentski posao koji je radio nije ga odvukao jer je bio vezan uz sport, a on je želio raditi igrani film.

“Ja sam vjerovao u svaki od svojih filmova. Ti se svakog jutra budiš i s tobom je Milan Bandić, to je tema veća od života. Taj izazov mora biti takav da te stegne u grlu, ako nije takav izazov, ne treba ni raditi”, zaključuje Juričan.