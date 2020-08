DARIO JURIČAN ‘Rezač etiketa dao 100.000 kuna Jadran filmu

“U međuvremenu je serija prdnula u čabar, ali ne i ako pitate Vinka Grubišića i Rezača. Rezač etiketa upravo je dao 100.000 tvrtki Jadran film operativna kompanija doo koju vodi Grubišićev pajdo Franjo Senjak i to za “izradu scenografije serije u studijima Jadran filma za koju su zamoljena dodatna sredstva obzirom da se radi o vjernoj kopiji Kamenite ulice”.

Godine 2016. je, kako Juričan objašnjava, posprdno priznao da je šifrarnik u tajnim Ugovorima pisao on sam: “Točno je da sam veliki broj imena u šifrarniku napisao ja. (…) Još mi je smješnije što se i danas to tako smrtno ozbiljno shvaća”.

“Pajdi Kutli, jednom od osnivača HDZ-a, sve sudske presude odlaze jedna za drugom u zastaru i nadam se njegovom skorom povratku iz BiH. Bilo bi sjajno kad bi njegova borba za hrvatsku državu i hrvatsku ekonomiju dobila filmsku priču. Nadam se upravo u studijima Jadran filma! Također se nadam da će Rezač to i financijski podržat. Kad se Kutle napokon vrati u RH moći će s Rezačem razmijeniti i iskustvo života u rezervnoj domovini u koju se Rezač etiketa uskoro sprema jer je presuda blizu”.

Hrvatski audiovizualni centar tužio je Jadran film zbog nenamjenskog trošenja novca u projektima Caruso (275 000 kn) i Falsifikator (480 000 kn), a Makedonci zbog neisporučivanja serije Makedonija, točnije niti jedne epizode do roka produženog do 4.9.2017., i za to plaćenog avansa od 1,1 milijun eura, navodi.