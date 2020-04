Dario Juričan pisao Plenkoviću, traži palaču u Visokoj ulici kako bi mogao krast

Autor: dnevno

Gradonačelnik svemira Dario Juričan uputio je otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojemu traži da mu se dodjeli ured u Visokoj ulici jer, kako kaže, želi krasti. Otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

„Premijeru Plenković!

Ovako stvari stoje nakon izbora za Predsjednika RH:

Zoran Milanović, kao prvonagrađeni, dobio je Vilu Zagorje i redovita sljedovanja oborite ribe.

Kolinda Grabar Kitarović, kao drugonagrađena, odlučila je da će ostati čučati doma i otamo podizati ugled Hrvatske, te neće seliti u rezidenciju u Visokoj.

Miroslav Škoro, kao trećenagrađeni, dobio je parking na Rebru, a Duce, onaj četvrtoplasirani, hlađenje jaja u Bruxsellesu.

Na redu sam kao petoplasirani – ja. Tražio sam doduše Zagrebački holding, ali mi ga ne žele još uvijek predati, čekaju valjda da ode u stečaj i da ga, prema Lex Agrokor, preuzme država.

Sada i ja radim od kuće i važne su mi samo službene komunikacije e-mailom kako bih mogao održavati kontakte i raditi na važnim projektima korumpiranja Hrvatske. U konačnici, kad se situacija smiri, želim prostor u Palači Pongratz, poznatijoj kao Visoka 22 u kojem će biti moj ured jer – ja od krađe za Hrvatsku ne odustajem.

Također želim biti maksimalno spreman za krađu što kreće sanacijom i obnovom grada Zagreba, a koju sada svojataju vaše pajde Predrag Štromar i rezač etiketa Milan Bandić. Dok oni glumataju sukob i kradu nam vrijeme, njihovi jataci već ordiniraju po centru Zagreba i za male novce otkupljuju stanove. Podržavam i njihovu odluku kojom su alpinistima zabranili volontiranje na sanaciji dimnjaka i tako pajdama priskrbili još neku pinkicu.

Molim da se odredi pristojan budžet mog ureda, u ravnini onog koji je bio planiran za Grabar Kitarović, koja će sada iz svoje špajze promovirati Hrvatsku, te da se budžet mog ureda puni iz meni milih parafiskalnih nameta, da me se vodi kao izvanproračunskog korisnika da ne moram pokazivati račune.

Napominjem da ako u rezidenciji u Visokoj ima šute, nije problem, načelnik Stožera civilne zaštite Zagreba Milan Bandić će to riješiti do kraja rujna 2020., onako kako uspješno to rješava po cijelom gradu, pa će rezidencija biti brzo dostupna.

Očekujem da će moj zahtjev biti ispunjen i da će me se uvesti u Visoku kako bih predano služio krađi i korupciji, a sve kako vaš HDZ kao stožerna hrvatska stranka ne bi bila usamljena u toj raboti.

Naravno, na svečanoj primopredaji moje rezidencije okrenut će se nasred Visoke janjci i donijeti bačva crnog vina! Vrijeme je da napokon unesemo narodne običaje u taj pomalo odnarođeni Gornji grad.

Za janjetinu, vino, otimačinu!“, stoji u otvorenom pismu gradonačelnika svemira Darija Juričana.