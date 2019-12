Dario Hrebak: Oporba baca spinove kako bi prikrili zapošljavanje SDP-ovaca u županiji i kriminal u Bjelovarskom sajmu

Autor: Dnevno

Vijećnici oporbe (Nezavisna lista Damira Bajsa, SDP i HNS) najavili su u utorak da će poduprijeti proračun Grada Bjelovara za 2020. godinu ako gradonačelnik Dario Hrebak i njegovi partneri iz HDZ-a i HSS-a vrate projekte koje su u njega već uvrstili, a zatim izbacili.

Oporbeni vijećnici imaju zahtjeve

“Izostavljen je čitav niz kapitalnih projekata, a ne vidimo dizalice po gradu jer nijedan od tih projekata nije u realizaciji. Riječ je o projektima koji su bili u ovogodišnjem proračunu i nisu izvršeni, a nema ih u proračunu za sljedeću godinu”, objasnila je Mirjana Horvatić s Nezavisne liste Damira Bajsa za Otvoreno.hr

Oporbeni zastupnici svoju potporu gradskom proračunu uvjetovali su prihvaćanjem njihovih pet amandmana koji će se odnositi na proširenje i dogradnju Područne škole u Ždralovima, projekt Life u Velikom Korenovu, izgradnju nogometnog stadiona u jednoj godini, izgradnju Centra za rehabilitaciju “Mali svemir” te izgradnju natkrivenih bazena u središtu Bjelovara.

Hrebak: Optužbe oporbe su spinovi

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak kojeg smo upitali za komentar u vezi oporbenih zahtjeva za Otvoreno je rekao da se radi o u najmanju ruku rečeno nebulozama oporbenih vijećnika.

“Zanimljivo je kako sad spominju komunalnu naknadu, a ne spominju da će stanovnici Bjelovara, nakon 18 godina plaćati upola manji prirez kojeg smo smanjili s 12 na 6 posto i to da je Grad Bjelovar u dvije godine privukao čak 140 milijuna kuna iz EU fondova”.

Dodaje kako bi amandmani koje oporba traži nisu ništa drugo do spinovi koji bi da se usvoje Bjelovaru donijeli samo gubitke.

“Što se tiče škole o kojoj oni govore mi čekamo novac iz EU fondova koje smo do sad odlično privlačili. Oporbeni vijećnici ne žele čekati već traže da ga gradimo novcem iz proračuna. Što se tiče stadiona, žele da se napravi odmah, a mi ga gradimo u fazama. Što se tiče zatvorenog bazena, mi ga želimo graditi na izvoru tople vode koji je udaljen 50 metara od buduće brze ceste gdje imamo hektare zemlje za izgraditi jedan pravi turistički projekt, a oni ga žele graditi u centru grada s hladnom vodom i sigurnim milijunskim gubicima kao što ih imaju i drugi gradovi s bazenima”, kaže gradonačelnik Bjelovara.

Hrebak dodaje kako su u planu i izgradnja Studenstskog doma, Gradskog kazališta i Sportske dvorane. “Dakle mi u Gradu ne mirujemo te pokušavamo imati racionalan, transperentan i razvojni proračun koji će ići na ruku građanima, a s druge strane pokušavamo sve planirane projekte ostvariti u razumnom roku i ako je mogućem novcem iz Europske unije”.

Ponavlja kako su amandmani spinovi koje oporba koristi kako bi prikrili vlastitu nesposobnost i netransparentnost i kriminal u Bjelovarskog sajma u kojeg je umočen i župan.

“Ova ekipa koja mene napada je ciljano ovo napravila kako bi sakrila da su podržavali direktora sajma pod aferama, izgubljenim sporovima, netransparentnošću dok s druge strane afera iz naše transparentne gradske uprave nema. Ova ekipa jedino što zna je zaposliti predsjednicu bjelovarskog SDP-a Vanju Posavec kao pročelnicu u županiji, a gradski kuloari bruje da su prije par dana zaposlili i županijskog predsjednika SDP-a Tihomira Jaića u jednoj županijskoj instituciji. Da li je to normalna Hrvatska kakvu ‘zagovara’ Zoran Milanović i je li to ta antikorupcijska politika Davora Bernardića!?”, pita se Hrebak.

Župan Bajs zapošljava SDP-ovce i štiti navodne kriminalce?

Naime, tri županijska Upravna odjela nedavno su dobila nove čelne ljude nakon provedenih javnih natječaja. Nakon provedbe provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Bjelovarsko-bilogorske županije predložilo je županu Damiru Bajsu kandidate koji su ostvarili najbolje rezultate na testiranju, a prijedloge je župan i prihvatio. Međutim, od tri mjesta dva popunjavaju SDP-ovi stranački dužnosnici: šefica bjelovarskog SDP-a Vanja Posavac i SDP-ovka iz Čazme Ivana Sabljak Marlin.

Što se tiče Bjelovarskog sajma koji je po Hrebaku jedan od razloga napada oporbe na njega, podsjećamo, RTL-ova emisija Potraga radila je reportažu o Alenu Kiđemetu koji je 13 godina radio u tvrtki koja organizira najveći poljoprivredni sajam u regiji.

Naime Kiđemet je bio šef održavanja Bjelovarskog sajma sve do 2016. kada mu direktor Bjelovarskog sajma Davorin Posavac daje izvanredni otkaz. Nakon toga nije mu preostalo ništa drugo već angažirati odvjetnicu i pokrenuti proces protiv poslodavca Bjelovarskog sajma. Iako je Kiđemet dobio prvostupanjsku presudu, a potom i onu Županijskog suda u Zagrebu u kojoj je naloženo da ga moraju vratiti na posao i da mu se moraju isplatiti sve zaostale plaće s kamatom i sudski troškovi što je Bjelovarski sajam koštalo pola milijuna kuna.

No, Posavac je novom sistematizacijom ukinuo Kiđemetovo radno mjesto i tako izigrao odluku suda o Alenovu povratku na posao. RTL-ova Potraga piše kako ovo nije ovo prvi spor koji je Bjelovarski sajam izgubio protiv zaposlenika. I sve zbog samovolje direktora Davorina Posavca.

Gubi sudske procese protiv radnika, tereti se za gospodarski kriminal, a Gradu Bjelovaru se ne javlja

Naime, Posavac je na ovoj dužnosti od rujna 2013. godine. Od tada do danas prouzročio je milijunsku štetu tvrtki svojim suludim i nezakonitim odlukama. Posebno je problematično što je tvrtka 60 posto u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije, a 40 posto udjela ima Grad Bjelovar.

Tako je Posavec plaćao radnika koji nisu dolazili na posao. Na to je nezakonito potrošio 100.000 kuna, a drugoj djelatnici je na isti način isplatio 40.000 kuna. Izgubio je spor s tvrtkom Contectum koja je opremala sajamske priredbe, a on je jednostrano raskinuo ugovor. To je tvrtku stajalo 110.000 kuna. Tvrtka Atila ga je zbog neplaćanja računa tužila i dobila 30.000 kuna.

Posavec je zatim, iako u tvrtki ima šest visokoobrazovanih ekonomista, donio odluku o angažiranju vanjskog računovodstva što je Bjelovarski sajam opteretilo s dodatnih 90.000 kuna. Prijavljivan je zbog maltretiranja više vlastitih djelatnika, a tu je i kazneni postupak koji se protiv njega vodi zbog niza kaznenih djela iz područja zapošljavanja, a kojima je oštećena tvrtka, ali i državni proračun. Unatoč svemu navedenom i premda su o svemu obaviješteni vlasnici, Posavac je i dalje direktor.

Hrebak napominje kako unatoč tome što je više puta tražio od župana objašnjene zbog čega je Posavec i dalje direktor da mu Bajs nije odgovorio ništa iako je Grad Bjelovar suvlasnik tvrtke.

“Ključ rješenja svakako je u rukama župana Bajsa kao predstavnika većinskog vlasnika i očekivali smo da će reagirati u posljednje dvije godine. No očito kako od toga nema ništa. No zato ima zapošljavanja SDP-ovaca i spinova kojima se pokušava prikriti njihov nerad i netransparetnost”, rekao je Dario Hrebak za Otvoreno.