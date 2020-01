DARINKO KOSOR: ‘Uopće nije upitno da će Plenković ostati na čelu HDZ-a’

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik HSLS-a Darinko Kosor u N1 Studiju komentirao je aktualnu političku situaciju na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Kosor kaže da nije siguran kako će se rasplesti komplicirana situacija u bolnici Srebrnjak.

“To je pitanje je kao i sva pitanja u Zagrebu, sva su na rubu zakonitosti ili nezakonitosti. Kao dugogodišnji vijećnik u Skupštini mogu reći da će lokalni izbori biti za godinu dana i ako se po zakonu ne riješi nezakonita smjena doktora Nogala, nova garnitura koja dođe na vlast to će prvo rješavati. Do smjene je došlo na nezakonit način, jasno je da se radi o političkoj smjeni, odnosno smjeni koju je inicirao Milan Bandić. Dakle, sve jasno ukazuje da se radi o tome da je smjena uzrokovana zbog pitanja tko će staviti ruke na taj objekt i sredstva. Ne kažem da je netko protiv samog projekta, već tko će tim sredstvima upravljati. Bandić u ovom slučaju želi postaviti svoju osobu od povjerenja koja će upravljati tim sredstvima. Time sam sve rekao. Znamo što se događa kada ljudi Milana Bandića upravljaju bilo gradskim, bilo europskim sredstvima”.

Što se projekta bolnice u Blatu tiče, Kosor također nije pretjerano optimističan.

“Ministar Kujundžić govori o Blatu, o tome se priča zadnjih 40 godina. Taj se projekt neće dogoditi za našeg života, tako da su to priče ministra”.

“Cilj na lokalnim izborima je jasan, treba učiniti sve da Bandić više nema šanse”

Iako su lokalni izbori na rasporedu mnogima daleke 2021. godine, Kosor je potvrdio kako su pripreme za njih već u tijeku. Cilj je jasan, treba učiniti sve da Bandić više nema šanse, kaže Kosor i podsjeća kako su oni i ranije imali dobre kandidate:

“Imali smo Ferdeljija kao kandidata i bio je odobra alternativa Bandiću, no tada nisu bili zreli uvjeti za promjene. Sandra Švaljek je bila dobra kandidatkinja, no na kraju je SDP odlučio podržati Anku Mrak Taritaš koja je izgubila izbore. Da je to bila Švaljek, imali bi danas drugog gradonačelnika. Sigurno će doći do promjene, no pitanje je tko će preuzeti vlast. Grad je zadužen preko 10 milijardi kuna, onome tko naslijedi Bandića neće biti lako, no potrebno nam je transparentno upravljanje gradom”.

Hoće li i on u utrku za gradonačelničku poziciju, nije potvrdio ali ni porekao.

“Vidjet ćemo, biti ću aktivno uključen u izbore u Gradu Zagrebu, sada radim na platformi koja će ići na izbore. No, vidjet ćemo, otvoreno je to, a ja nisam sebičan čovjek. Ne morate uvijek biti kandidat ako imate kvalitetnu osobu. Više nemam interesa za politiku na nacionalnoj razini, ne želim biti saborski zastupnik, a u politici me jedino zanimaju promjene u gradu Zagrebu, to je moja obaveza”.

Na pitanje o situaciji u kojoj je evidentno da se sve više Bandićevih dosadašnjih političkih suradnika polagano od njega okreće, Kosor kaže kako bi, što se HDZ-a tiče, bilo dobro da na pitanju GUP-a raskrsti s Bandićem.

“GUP neće biti donesen ni 06.02., dakle očito će biti donesen nakon izbora u HDZ-u, te će novo vodstvo HDZ-a odlučiti hoće li ostati u suradnji s Bandićem. Milan Bandić je prazna puška, nema utjecaj ni na jednog zastupnika iz svog saborskog kluba, to zna i Plenković koji će pobijediti na izborima u HDZ-u velikom većinom”.

Miroslavu Škori prognozira šanse na razini rezultata MOST-a, a SDP-u neočekivan uteg- Krešu Beljaka.

“Mislim da će Beljak Bandiću biti ono što je Bandić bio Kolindi Grabar Kitarović na predsjedničkim izborima”.