Darinko Kosor otkrio stvaran razlog zašto Plenković drži SDSS u koaliciji! Istovremeno nikad pomirljiviji: Nasilje u Uzdolju mora biti kažnjeno!

Autor: Dnevno

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor gostovao je u Novom danu, gdje je govorio o odluci Središnjeg vijeća HSLS-a kako ta stranka ipak ostaje u vladajućoj koaliciji.

Zašto je stranka stranka odlučila ostati, a vi ste bili za izlazak iz vladajuće koalicije?

“Kada se čaša napuni, treba donijeti ozbiljne odluke na tijelima stranke. Ovo nije prvi put. 2010. godine sam izašao iz HDZ-ove koalicije zbog ekonomskog programa, potom sam izašao iz koalicije i 2015. godine u skupštini Grada Zagreba. Mislim da bi se moglo reći da sam poznat po tome da izlazim iz koalicije, a ne da ostajem”, rekao je Kosor.

Kada je u pitanju istup čelnika SDSS-a Milorada Pupovca i njegovih nedavnih izjava, Kosor poručuje da je teza da su svi Hrvati u HDZ-u, a svi Srbi u SDSS-u iz prošlog stoljeća.

“To je osjetljiva tema, a ovakve teze nas vraćaju u prošlost i podjele. Ne spominju se više žrtve nasilja u Uzdolju, a ono što jaželim jest da se napadači privedu, kao što jesu, i najstrože kazne. Kada bi svi bili ujedinjeni oko tih ideja, to bi bilo dobro. Ali sve ono što je Pupovac rekao je sasvim krivo, jer mislim da smo mi jedna od najstabilnijih zemalja u regiji. U stranci su me podržali, prenijeli su mi ovlasti za izlazak iz koalicije, ali je dio članova smatrao da za nas kao liberalnu stranku nije dobro da izađemo iz koalicije koja sadrži i nacionalnu manjinu. I nije to bila dilema samo drugih članova nego i moja, i prihvatio sam odluku Središnjeg vijeća”, rekao je Kosor.





“Milorad Pupovac je optužio Hrvatsku za ustaštvo. Mi smo rekli da ako je to stvarno njegovo mišljenje ne možemo biti u koaliciji. Ako sutra stranka Milana Bandića bude tražila da se usvoji kriminalni GUP da bi ostali dio vladajuće koalicije, mi nećemo tražiti da oni izađu iz koalicije, mi ćemo izaći. Isto kao i HNS koji stalno radi probleme”, rekao je Kosor.

Na pitanje o tome je li se glasalo o odluci, Kosor odgovara potvrdno.

“Većina je bila za to da se za sada ne izlazi, da se ne bi izašlo na temi manjine, ali odlučilo se i da se sa Središnjeg vijeća prenesu ovlasti na mene, da ja bez sazivanja donesem odluke. Zadnjih dana se pokazalo da je HDZ-u stalo da HSLS ostane u koaliciji. Ja sam rekao HDZ-u da oni ne gube većinu bez nas, ali oni ipak žele da mi ostanemo. Vjerojatno je to vezano i za predsjedavanje EU-om, gdje Plenković govori o tome da je nacionalna manjina s kojom je bio sukob prije dvadeset godina uključena u vladajuću koaliciju i da je ostvarila sva svoja prava. Zato HDZ želi da je SDSS dio većine”, rekao je Kosor.

Dodao je da smatra kako manjine moraju biti dio vladajuće koalicije.

“Mislim da manjine po ustavu i zakonu koji imamo moraju biti dio većine, ali mislim i da ne može onaj tko je dio većine na temelju par incidenata reći da se vraćamo ustaštvu”, rekao je Kosor.

Na pitanje bori li se na pravi način društvo protiv takvog stanja u društvu, Kosor kaže da je se u društvu događaju rasprave.

“SDSS je napao, optužio Hrvatsku za ustaštvo, a HVIDR-a je tražila da se stranka zabrani. Salno se dijelimo na Hrvate i Srbe, ustaše i partizane, fašiste i antifašiste. Izjava Milorada Pupovca se poklopila s izjavom Ane Brnabić da se ovdje vodi rat između antifašista i fašista, time implicirajući da su Hrvafi fašisti. Hrvatska je temeljena na anfifašizmu, deklarirani sam antifašist od prvog dana. Imamo etničko nasilje i huligansko, navijačko nasilje. Danas su napadnuti Srbi, a brzo će biti napadnuti i Hrvati koji drugačije razmišljaju. Očekujem da nasilnici iz Uzdolja dobiju po aktualnim zakonima pet godina kazne, jer bi to poslalo dobru poruku onima koji bi možda učinili nešto slično”, rekao je Kosor.

Istaknuo je da Hrvatska nema problem s manjinama.

“Mi nemamo problem s manjinama, imamo problem s nama samima. Imamo poblem, bit će sve gore i gore, a mi smo ustali protiv toga. To što sam rekao misli 95 posto građana Hrvatske. I novinari su rekli da to što Milorad Pupovac govori o Hrvatskoj nije istina”, rekao je Kosor.

Na pitanje kako je Pupovac trebao reagirati nakon Uzdolja, Kosor kaže da je problem trebao biti riješen na sastanku koalicije.

“Trebao je tražiti sastanak koalicije, da svi apeliramo na građane da ustanemo protiv nasilja. Vi u dijelovima Hrvatske ne možete hodati bez da vas reketare navijači. Trebao se pozvati na solidarnost svih stranaka”, rekao je Kosor, piše N1.