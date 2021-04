DARINKO DUMBOVIĆ PROTIV PATETIKE: ‘Ako ne budem gradonačelnik, biti ću aktivist! Ne zanima me populizam!’

Autor: Tea Šojat

Gradonačelnik grada Petrinje Darinko Dumbović itekako želi ostati na čelu ovog grada, zbog čega se podužom objavom na Facebooku obratio biračima. Ustvrdio je kako ga ne zanima kako izgleda u javnosti, populizam ni jeftino politikanstvo, te dodao kako “širitelje mržnje, negative i patetike, stavlja na stranu”. Dodao je i kako će, ukoliko ne pobijedi na nadolazećim lokalnim izborima biti aktivist koji će se boriti za svoje Petrinjce i Petrinje. Navodi i kako se “pod cijenu karijere” borio u sabornici protiv odlagališta nuklearnog otpada.

Kako bi ostvario svoj plan i pobijedio na izborima, Dumbović u utrku ulazi u koaliciji Čačićevim reformistima, Zekanovićevim suverenistima i Beljakovim seljacma.

“Nemamo vremena na bacanje, potrošače vremena i energije, a širitelje mržnje, negative i patetike, stavljamo sa strane. Neka se bave sami sobom i svojom subjektivnošću.

Ponavljam, ne zanima me kako izgledam u javnosti, ne zanima me tko što piše i s kojom namjerom, ne zanima bilo kakav oblik populizma ili jeftinog politikantstva.

Je li bilo grešaka? Je i biti će ih dok god smo živi, takvi smo. Sposobnost je umijeće prepoznati greške i ispraviti ih, a kvaliteta je ono čime se broj tih grešaka smanjuje”, napominje Dumbović, te, između ostalog poručio: “Ako ne budem gradonačelnik, biti ću aktivist, boriti se za ove ljude, sve dok dišem i toga se oni koji su uvijek protiv svega, vjerojatno boje, jer me znaju”

O prošlim mandatima i planovima za treći

“Prvi mandat potrošili smo u pripremi projektne dokumentacije za prijave na natječaje financirane sredstvima iz EU fondova, obzirom da izvorni gradski proračun nije ostavljao prostora za ozbiljniji razvoj grada, već je bio svrha sam sebi.









U drugom mandatu stavili smo mandat na projektima za poboljšanje komunalne infrastrukture, te Intervencijskom planu, koji predstavlja pilot program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Pokazali smo da smo uspješno upravljali projektima koji su razvijali grad. Nažalost tih 10 tak sekundi je puno toga zaustavilo, no nećemo odustati. Upravljali smo rizikom pandemije, koji još nije prošao, nadam se da će se i za njega naći adekvatno rješenje.

U trećem mandatu stavljamo fokus na uspostavljanje višedimenzionalnog sustava, dakle upravljanje rizikom pandemije, upravljanje rješenjima za posljedice potresa i istovremeno, inovativnim razvojem Grada Petrinje. Tu nam je ključna komunikacija s građanima, koju smo i do sada imali kroz akcijski i intervencijski plan razvoja grada. Timski rad nastavljamo i nismo stali, bez obzira na okolnosti. Nemojmo zaboraviti da su i zaposleni u Gradskoj upravi dali svoj puni doprinos i angažman kako bi sve sjelo na svoje mjesto”, poručio je aktualni gradonačelnik Petrinje.