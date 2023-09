Đapić upozorava: ‘Počeo je koordinirani napad na hrvatsku državu i narod’

Autor: I.G.

Posljednjih dana su Ivo Goldstein i Efraim Zuroff govorili o kardinalu Stepincu. Povjesničar Ivo Goldstein govorio je o svojoj novoj knjizi “Povijesni revizionizam i neoustaštvo u Hrvatskoj 1989. – 2023.” te se, među ostalim, dotaknuo Jasenovca i Bleiburga. Rekao je kako to “nije bio zločin nad Hrvatima, jer tamo nisu stradavali žene i djeca”.

“To nije bio zločin nad Hrvatima. To je bio zločin u jednom dijelu nad vojskom NDH, nad HOS-om, jednim dijelom nad domobranima, prvenstveno nad ustašama. To nije bio zločin nad hrvatskim narodom. U kompleksu Bleiburga, kad ga revizionisti prezentiraju kao takvog, ima čitav niz nelogičnosti. Vrlo često se govori da su na Bleiburgu stradavali žene i djeca. Nisu, to nije istina. To je želja, strategija da se izjednači s Jasenovcem”, izjavio je Goldstein.

Efraim Zuroff, izraelski povjesničar i direktor centra “Simon Wiesenthal” na tribini koju je organizirala Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, izjavio kako kardinal Alojzije Stepinac “nikako ne zaslužuje biti proglašen svecem”.





Đapić: Ovo je napad na hrvatski narod

Sada se o izjavama ove dvojice oglasio nekadašnji političar Anto Đapić, koji je stao u obranu hrvatske povijesti i cijenjenog kardinala i blaženika Stepinca.

“U posljednje vrijeme opet je počela koordinirana akcija napada na hrvatsku državu i narod, i to od dvojice starih neprijatelja. Efraima Zuroffa i Ive Goldsteina. Goldstein je svojim medijskim nastupom još jednom iznio niz laži objeda za hrvatski narod, negirajući zločin na Bleiburgu i kmečeći da se provodi neki revizionizam u odnosu na NDH i povampireno ustaštvo.









Uputio je poruku Goldsteinu:

“Gospodine Goldstein, stvaranjem hrvatske države i rušenjem Jugoslavije, rušenjem djela Tita, čiju ste sliku imali kao ambasador Hrvatske u Parizu, je učinjena najveća moguća revizija njegovog djela i time je praktički sve što je on gradio i stvarao podložno poništenju, reviziji i iznošenju istine o hrvatskom narodu i novijoj povijesti”, rekao je Đapić.

‘Stepinac je za hrvatski narod odavno svetac’

“Prema tome, koliko god vi vrištali, napadali i vrijeđali, činjenice govore da Hrvatska, kao slobodna i suverena država o svojoj povijesti govori na istinit, objektivan i pošten način. Toga će biti sve više i više, na sreću hrvatskog naroda, a na vašu žalost”, rekao je Đapić i nastavio:









Posljednjih dana su Ivo Goldstein i Efraim Zuroff koordinirano napali i uvrijedili hrvatski narod! Pogledajte i poslušajte moju žestoku i kratku dvominutnu reakciju. Posted by Ante Đapić on Thursday, 7 September 2023

“Eifreim Zuroff, koji negira postojanje zločina genocida u Srebrenici, jučer je još jednom na području srpskog entiteta u Banja Luci još jedanput grubo vrijeđao kardinala Alojzija Stepinca, dajući do znanja kako je nemoguće da bi Stepinac postao svetac.

On mora znati jednu stvar: Kardinal Alojzije Stepinac za hrvatski je narod odavno svetac. Hrvatski narod se njemu moli i štuje ga. Mogu samo poručiti: Gospodine Zuroff, kada je nama kao narodu teško, mi se tada držimo najpoznatije Stepinčeve izjave ‘kada mislimo da je sve izgubljeno i da je teško, tada sklopimo ruke i pomolimo se dragome Bogu”, rekao je Đapić