DAO LJUDIMA DA ODLUČE O NJEGOVOJ SUDBINI! Milijarderu pokazali palac dolje: ‘Nesposobna budala, evo zašto to radi’

Korisnici Twittera glasali su za odlazak Elona Muska s mjesta izvršnog direktora te platforme nakon što je milijarder proveo anketu o svojoj sudbini na toj poziciji.

Ukupno 57,5% glasalo je “za” nakon što je Musk upitao svojih 122 milijuna pratitelja treba li se povući.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Musk, koji je kupio Twitter za 44 milijarde dolara, rekao je prije zatvaranja glasanja da će se pridržavati rezultata, no ljude je također upozorio da ‘paze što žele jer bi to mogli i dobiti’.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022