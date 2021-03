Daniel Spajić predstavio kandidaturu za župana virovitičko-podravskog. Škoro: ‘Županiju će voditi deset puta bolje od ikoga!’

Autor: Maja Štefanac

U Slatini je svoju kandidaturu za župana te županije predstavio Daniel Spajić, saborski zastupnik i predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Virovitičko-podravske županije.

Podržao ga je potpredsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Domovinskog pokreta dr. sc. Miroslav Škoro, zatim Darijo Žepina glavni tajnik Domovinskog pokreta, Stjepo Bartulica, šef Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, ali i drugi saborski zastupnici.

Na samome početku Škoro je opleo po političarima koji zadnjih 30 godina imaju “katastrofalne rezultate”.

“Da imaju imalo obraza, imalo stida, da imaju imalo morala ne bi se više nikada ni za jednu funkciju, pa čak i za predsjednika kućnog savjeta, kandidirali u ovoj zemlji, županiji, pa i u ovom gradu”, poručio je Škoro. U jednakom tonu komentirao je kako smo po svemu što ne valja prvi u Europi, a u svemu što valja smo zadnji.

“Svi pokazatelji koji dolaze ukazuju na to. Oni ne mogu organizirati cijepljenje građana. Oni ne znaju organizirati način kako spriječiti širenje ove epidemije. Oni kažu da trebamo napraviti totalno zaključavanje i onda u roku od dva, tri, četiri sata promijene mišljenje. Oni kažu toliko gluposti po jedinici mjere da je to fascinantno”, dodao je. Za predstavljenog kandidata Spajića Škoro je rekao kako je sve što je do sada napravio, napravio svojim rukama, pameću i znanjem, te da bi sigurno deset puta bolje od ikoga vodio Virovitičko-podravska županiju.









“Kandidiram se kao čovjek koji je sav svoj radni staž stekao u realnom sektoru i koji itekako zna kako je poslovati na području Virovitičko-podravske županije, kako privređivati i kako isplatiti plaće. Mi zasigurno možemo i moramo puno bolje. Stoga pozivam sve one koje ovi trendovi u srce diraju i koji vjeruju u bolju budućnost županije da nam se pridruže. Idemo hrabro i odano za narod!”, poručio je Spajić.