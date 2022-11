‘DANI POBJEDE SU MU ODBROJANI, NAŠAO JE ŽRTVENE JARCE’ Nikad gore za Putina: ‘Potpuno se distancira od odluka za Herson’

Autor: M.P.

Ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava se distancirati od kaotičnog povlačenja svojih trupa, smatra ukrajinski vojni stručnjak.

Oleh Zhdanov, govoreći za The New Voice of Ukraine, rekao je:

“Po mom mišljenju, Putin jasno shvaća da su dani pobjedničkih postignuća njegove vojske u ovom ratu prošli. Dakle, on službeno imenuje zapovjednika združenih snaga – Sergeja Surovikina – kako bi mogao biti žrtveni jarac ako dođe do neuspjeha. Mogli ste primijetiti kako se Putin potpuno distancirao od donošenja odluka o Hersonu. Te je odluke donosio Šojgu, ruski ministar obrane, i Surovikin.”





Ukazao je na komentare glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, koji je odbio komentirati to što je Moskva napustila Herson.

“Ovo je Surovikinov prijedlog i Šojguova odluka”, rekao je Peskov.