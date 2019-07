Danas se sastaju HNS i HDZ: Hoćemo li opet čuti: ‘Molim tajnicu da pripremi odluku o razrješenju…’?

Autor: Dnevno

Nakon Kuščevićeve ostavke postavlja se pitanje kako će se premijer postaviti prema HNS-u koji mu je, putem medija, dao ultimatum kojim traži odlazak ministra uprave iz Vlade.

Za danas je zakazan koalicijski sastanak nakon kojega bi možda moglo biti jasnije kakva je sudbina HNS-a. Inače, Plenković je već jednom naprasno raskinuo koaliciju s Mostom tako što je ekspresno razrješio tri Mostova ministra. Hoće li Plenković ponoviti sada već poznatu dramatičnu rečenicu :”Molim tajnicu vlade da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra”, tek treba vidjeti.

Na toj poznatoj sjednici premijer je žestoko udario po Mostu, a to je izgledalo ovako:

“Cilj ovoga Zakona o izvanrednoj upravi nije bila zaštita pojedinca i jedne obitelji, nego spriječiti negativne efekte i lančane reakcije na hrvatsko gospodarstvo, kad se radi o koncernu ove veličine.

Naš je cilj da izvanredni povjerenik verificira detaljno i temeljito stanje u kompaniji, što podrazumijeva financijska izvješća, dovođenje nove revizije koja će pogledati pravo financijsko stanje u kompaniji. Tek kad se tad utvrdi da ima nepravilnosti, utvrđivat će se odgovornost zašto je to tako nastalo i tko je za to odgovoran. Tu je politika Vlade jasna i odlučna. To ni na koji način nije povezano s radom ministra financija u Vladi RH i to se vidi u rezultatima koje ostvarujemo kad je riječ o makroekonomskim pokazateljima i potezima koji nailaze na odobravanje svih međunarodnih institucija i partnera i stoga je naš stav da odbacujemo kritike oporbe, osobito predvođene onom strankom čiji se doprinos rješavanju ovoga problema svodi na selfije i promoviranje kiseloga zelja. Vlada se nikada ne bi upustila u političke jeftine politikantske aktivnosti, a koje nimalo ne pridonose kredibilitetu stranke o kojoj je riječ, a niti doprinose rješavanju problema s kojim je Vlada suočena”, rekao je Plenković, zamolivši članove Vlade da glasaju za taj njegov prijedlog.

Svi su članovi Vlade podržali su prijedlog, osim ministara Vlahe Orepića, Slavena Dobrovića i Ante Šprlje. “Molim tajnicu da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra”, prenosi N1.