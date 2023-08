Danas ostanite u kućama: Vrhunac je toplinskog vala, evo gdje je najvrelije

Autor: Dnevno.hr

U tijeku je vrhunac toplinskog vala.

“Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uglavnom u zapadnoj Slavoniji poslijepodne mala mogućnost lokalnih nestabilnosti.

Vjetar većinom slab jugozapadni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 33 i 38 °C”, piše u prognozi DHMZ-a.





Struka kaže: Ostani doma

Traje upozorenje na iznimne temperature. Tako je opasnost od toplinskog vala danas velika na području Zagreba, uvijek užarenog Knina, Rijeke, Splita i Dubrovnika.

I u subotu na istoku Hrvatske obilje sunčanog vremena te sparina i vrućina uz najvišu dnevnu temperaturu još višu nego u petak, ponegdje i do 38°C.

U središnjoj Hrvatskoj popodne postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoji pljusak, koji je moguć i uz granicu sa Slovenijom. Toplinski val bit će na vrhuncu pa je objavljeno upozorenje crvenog, najvišeg stupnja opasnosti mogućeg djelovanja na zdravlje. Stoga izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, kada će vrijednosti temperature biti između 35 i 38 °C, piše HRT u svojoj prognozi.

Na zapadu zemlje također sunčano, popodne samo mjestimice uz visoke, koprenaste oblake te povremeno umjeren jugozapadni vjetar, pri čemu će more biti malo valovito. Jutarnja temperatura od 16 do 19 °C u gorju te između 23 i 26 °C na sjevernom Jadranu, a danju vruće i vrlo vruće, od 31 do 36 °C.









Vrlo velika opasnost od vrućine i u sunčanoj Dalmaciji, u čijoj će unutrašnjosti najviša dnevna temperatura zraka porasti do 38 °C. I noć će u većini mjesta na obali biti vrlo topla uz temperaturu zraka iznad 25 °C.

Stručnjaci savjetuju da se ovaj dan ako je moguće provede u zatvorenom u hladovini.