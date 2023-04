‘DANAS MI JE DANIEL UZNEMIRIL MAMU!’ Gradonačelnik Oroslavlja proziva HDZ-ovca: ‘Drugi put nazovi, pustil te bum u dvorišče’

Autor: I.G.

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić zvao je policiju jer tvrdi da mu je HDZ-ov vijećnik u tom gradu Daniel Vnuk neovlašteno snimao obiteljsko imanje. Prema riječima gradonačelnika Šimunića, tijekom poslijepodneva je Vnuk došao do njegovog dvorišta, fotografirao dvorište i službeni automobil Grada te time uznemirio roditelje i nećake.

Prolaznik iz drugog grada primijetio je HDZ-ovca kako s ulice snima gradonačelnikovo dvorište i upozorio ga. Vnuk je potvrdio da je bio na gradonačelnikovom imanju, ali poriče da je išta tajno fotografirao. Kaže da je šetao tom ulicom i razgovarao na mobitel.

Gradonačelnik Šimunić je objavio fotografije svog dvorišta, službenog automobila i kokoši u kokošinjcu na svom Facebook profilu te cijelu situaciju opisao u javnom postu.





“Nemam problema kad se mene napada u političkom ringu. Ali imam itekako kad se počne uznemiravati moja obitelj. Nažalost, Daniel Vnuk je danas uznemiril moju mamu, tatu i nećake jer je došel do mojeg dvorišta i fotografiral dvorište i službeni auto. Nazovi me Daniel drugi put, pustil te bum u dvorišče, pitaj za dozvolu kak normalni ljudi inače rade i fotografiraj do mile volje.

“Izbroji sve čučeke, purane i mačke koje imam. Pogle koliko trešnja ima cvjetova. Evo, dajem da svi vide, napravil sam ja fotografije. Jedno je ne se slagati s političkim odlukama, drugo je nenajavljen upadati u dvorište, fotografirati tuđu imovinu i uznemiravati moju obitelj”, napisao je između ostalog gradonačelnik i pozvao ga na uskrsni ručak.

“Danijel, ak hoćeš dojti k obitelji Šimunić na uskršnji ručak ili ti treba rame za plakanje jer si dobil otkaz na poslu, prijevoz do centra ili ti fali trešnji za džem koji misliš kuhati – reci mi. Mama koju si uznemiril me tak odgojila, da ljudima kad treba pomoć ih ne odbijam na prvu. Nem te odbil jer se razilazimo u političkim stavovima, ali te molim da poštivaš da je sutra Uskrs, najveći kršćanski blagdan i da ga ipak hoću provesti u najvećoj mjeri sa svojom obitelji. Svima želim sretan Uskrs i da ga provedete u miru sa svojom obitelji!

Policija je stigla na poziv gradonačelnika i upozorila Vnuka, no Šimunić je upućen na privatnu tužbu.