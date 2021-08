DANAS KRVAVA PUSTINJA, A NEKAD ČUDO: Afganistan su prije zvali ‘Pariz istoka’, provjerite zašto

Od kada su talibani u nedjelju ušli u Kabul, glavni grad Afganistana te tako de facto preuzeli upravljanje zemljom, svjetski mediji prenose dramatične scene iz zemlje u kojoj trenutno vlada potpuni kaos.

Očajni ljudi pohrlili su u međunarodnu zračnu luku kako bi se ukrcali na neki od aviona kojima su zapadne zemlje krenule evakuirati svoje državljane.

Neki od njih golim rukama su se uhvatili za vanjske dijelove aviona koji je polijetao s piste.

Druge snimke prikazivale su stampedo ljudi koji pokušavaju provaliti u putnički avion, a u zrakoplov koji je bio namijenjen za samo 150 u jednom trenutku ukrcalo se 640 osoba. Pilot je bio pred teškom odlukom. Na kraju je izabrao uzletjeti.

Trenutno od ostanka u Afganistanu najviše strahuju muškarci koji se ne žele priključiti talibanima i žene kojima ponovno prijeti oduzimanje prava. Ženama je pod talibanima zabranjeno da se pojavljuju na ulicama ako nisu u pratnji muškarca ili rodbine, a one koje nemaju živog muškog člana obitelji same ne bi mogle ni po hranu. Jezivi su izvještaji o odnosu prema mladim djevojkama i djevojčicama. Zapadni mediji javljaju da su džihadistički zapovjednici navodno naredili imamima u područjima koja su zauzeli da im daju popis neudanih žena, u dobi od tinejdžerki do 45-godišnjakinja, kako bih se udale za njihove vojnike.

No, Afganistan nije oduvijek bio pustinja puna krvoprolića.

Američki i Afganistanski znanstvenici i diplomati kažu da se valja prisjetiti kako je Afganistan izgledao do 1930.-ih do 1970.-ih, kada su ga zvali ‘Pariz Istoka’. Žene su mogle raditi, obrazovati se, čak i razvesti. Afganistanci i Amerikanci opisuju zemlju tih godina godina kao siromašnu državu koja je gradila državne ceste, uspostavila vojsku i branila svoje granice. Tada je to bila ustavna monarhija koja je u šezdesetima prošla kratko razdoblje demokratske reforme. Afganistanke su pohađale Sveučilište, nosile minice. Posjetitelji, turisti, hipiji i pustolovi su bili zapanjeni ljepotom gradskih vrtova i snijegom okovanih planina koje okružuju glavni grad, piše New York Times.

