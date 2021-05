DANAS JE TAJ DAN! Birališta su otvorena, a kandidati spremni zasjesti na upravljačku fotelju, evo što nas očekuje

Autor: Matea Vidić

Točno dva tjedna nakon prvog kruga lokalnih izbora, pred nama je izborna nedjelja koja će konačno rasplesti napetu situaciju na političkom polju. I ovaj put birati može više od 3.600 000 punoljetnih birača, a nakon utvrđenih rezultata na ponovljenom glasovanju koje je 23. svibnja 2021. održano na području sedam općina/gradova, u nedjelju se održava drugi krug glasovanja na izborima župana u 14 županija, gradonačelnika Grada Zagreba te gradonačelnika u 56 gradova i općinskih načelnika u 87 općina.

Ukupan broj gradova i općina u kojima će se održati drugi krug glasovanja na izborima za župane, Gradonačelnika Grada Zagreba, gradonačelnike i općinske načelnike je 432, a broj biračkih mjesta 5.496. Državno izborno povjerenstvo (DIP) ističe i kako se u nedjelju održavaju i ponovljeni izbori za Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na osam biračkih mjesta, kao i ponovljeni izbori za Gradsko vijeće Grada Varaždina na jednom biračkom mjestu.

Kako bi birači samostalno donijeli odluku, ako to već nisu učinili, Zakonom o lokalnim izborima propisana je izborna šutnja koju se moraju pridržavati i kandidati, ali i stranke, mediji te svi građani.

Izborna šutnja

Zakonom je propisano da izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati. U skladu s navedenom odredbom Zakona, izborna šutnja u drugom krugu glasovanja na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i na ponovljenim izborima, koji će se održati u nedjelju, 30. svibnja 2021., počinje u subotu,

29. svibnja 2021. u 00,00 sati, a završava u nedjelju, 30. svibnja 2021. u 19,00 sati.

“Za vrijeme izborne šutnje zabranjeno je javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenog kandidata ili kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela”, ističe DIP.

Pozivaju potom sve sudionike drugog kruga glasovanja i ponovljenih izbora te druge fizičke i pravne osobe da se u vremenu izborne šutnje suzdrže od iznošenja i obrazlaganja izbornih programa, objavljivanja promidžbenih poruka i fotografija kandidata u medijima, postavljanja novih promidžbenih plakata ili letaka, pozivanja na glasovanje za pojedine izborne sudionike, upućivanja telefonskih poziva, SMS poruka ili elektroničke pošte biračima, postavljanja novih promidžbenih sadržaja poput statusa, video clipova, slika ili komentara na društvenim mrežama, kao što su Facebook, Twitter i ostale, a koji se izravno objavljuju na naslovnicama kao novosti ili na privatnim profilima povezanih privatnih korisnika društvenih mreža kao i bilo kojih drugih aktivnosti koje bi predstavljale izbornu promidžbu.

“Državno izborno povjerenstvo poziva medije i medijske nakladnike da se u vremenu izborne šutnje suzdrže od objavljivanja fotografija, izjava, intervjua, navođenja izjava ili pisanih djela svih izbornih sudionika bez obzira radi li se o temi koja je izravno vezana uz izbornu promidžbu ili o bilo kojoj drugoj temi te da uklone iz svojih programskih sadržaja sve što predstavlja izbornu promidžbu, kao što su primjerice reklame, linkovi i slikovni linkovi-oglasi („banneri“) na portalima koji vode na mrežne stranice izbornih sudionika”, istaknuli su, a potom i podsjetili kako je kršenje izborne šutnje kažnjivo od 3.000,00 kuna za fizičku osobu, od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za kandidata na izborima, od 100.000,00 do 500.000,00 kuna za pravnu osobu, od 10.000,00 do 30.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Povrede izborne šutnje prijavljuju se općinskim, gradskim i županijskim izbornim povjerenstvima te Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba čiji su kontakt podaci objavljeni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva, podsjećaju zatim.









Rezultati

Kako smo ranije spomenuli, birači svoje pravo glasanja za favorita mogu iskoristiti na 5.496 biračkih mjesta koja su otvorena od 7 do 19 sati. Nakon toga, ista se zatvaraju, a kreće brojanje glasova.

Tijekom izbornog dana Državno izborno povjerenstvo objavit će podatke o odazivu birača do 11,30 sati u 12 sati i u 16,30 sati u 17 sati dok će prve privremene rezultate drugog kruga glasovanja objaviti u 20 sati, a isti će se dalje ažurirati svakih 10 minuta.

Ostale informacije o provedbi lokalnih izbora mogu se dobiti od nadležnih općinskih,gradskih i županijskih izbornih povjerenstava, odnosno Izbornog povjerenstva Grada Zagreba, čiji su kontakt podaci objavljeni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva, javljaju iz DIP-a.

