DANAS DO PONOĆI OBAVEZNA PREDAJA IZVIJEŠĆA O FINANCIRANJU IZBORNE KAMPANJE

Autor: Dnevno

Svi predsjednički kandidati moraju Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti prva izvješća o financiranju izborne promidžbe danas do ponoći, objavljuje DIP.

Izviješća moraju sadržavati sve troškove koje su imali u pretkampanji i/ili u službenoj kampanji. Osim podataka o troškovima moraju dostaviti i one o primljenim donacijama te o medijskom oglašavanju i popustima koje su pritom dobili. Ne učine li to, prijete im kazne od 2000 do 20 tisuća kuna.

Sva dostavljena izvješća DIP će objaviti na svojoj mrežnoj stranici, i tako će uvid u njih moći imati sva zainteresirana javnost.

Prvi koji je DIP-u podnio svoje izvješće je nezavisni kandidat Mislav Kolakušić, koji je prijavio da donacije nije dobio, te da je imao samo 12 kuna troškova.

Konačan sud o financijskom aspektu kampanje bit će poznat do 21. siječnja slijedeće godine, do kada će svih 11 predsjedničkih kandidata morati podnijeti cjelovito, završno financijsko izvješće.