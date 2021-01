DANAS CIJEPLJENJE U SABORU, KOSOR ‘ISPALILA’ STRELICU: Sve je lakše kad znamo da će se danas povlašteno cijepiti, sve za Hrvatsku

U Saboru bi se danas trebalo održati organizirano cijepljenje zastupnika.

Počet će u 13 sati, a trebalo bi ih se odazvati 50-ak zastupnika.

Cijepljenju sigurno neće pristupiti njih 30-ak, među kojima su članovi Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka i Domovinskog pokreta.

Kako je napisao Bojan Glavašević na Twitteru, cijeli njegov klub se prijavio normalno kod liječnika opće prakse za cijepljenje, kad već bude red na njih.

“Nećemo se cijepiti dok ima onih kojima je potrebnije”, poručio je Glavašević na Twitteru.









cijeli moj klub se prijavio normalno kod lijecnika opce prakse za cijepljenje, kad vec bude red na nas. necemo se cijepiti dok ima onih kojima je potrebnije — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) January 18, 2021









Na današnjoj konferenciji Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Stephen Bartulica rekao je da zastupnici u Saboru nisu ugrožena skupina osim onih preko 65 godina.

“Mi kao jedna skupina ljudi nismo posebno ranjivi u odnosu na one u zdravstvu, neprimjereno je privilegiran položaj zastupnika u redoslijedu, upućuje na to da vladajući žive u paralelnom svijetu gdje se smatraju posebnima i privilegiranima u odnosu na ostale”, rekao je Bartulica i dodao da se nitko od zastupnika Domovinskog pokreta neće cijepiti, kao ni on koji je krajem rujna prebolio koronu te će slijediti preporuku liječnika.

Da Saborski zastupnici ne bi trebali biti privilegirani po pitanju prvenstva u redu za cijepljenje smatra i bivša premijerka Jadranka Kosor koja je na svom Twitter profilu napisala.

“Dobro jutro. Košmarna noć a onda dan u kojem se osluškuje. Sve je lakše kad znamo da će se danas povlašteno cijepiti zastupnici u Saboru iako nisu svi u zdravstvu, domovima a neizvjesno čekaju bolesni, transplantirani, stari. Sve za Hrvatsku”.









Dobro jutro. Košmarna noć a onda dan u kojem se osluškuje. Sve je lakše kad znamo da će se danas povlašteno cijepiti zastupnici u Saboru iako nisu svi u zdravstvu, domovima a neizvjesno čekaju bolesni, transplantirani, stari. Sve za Hrvatsku. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) January 18, 2021

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je pak kazao kako se cijepljenjem zastupnika šalje poruka.

“Moj osobni stav je da mi kao političke osobe vlastitim primjerom šaljemo poruku da se cijepiti treba. Cijepit će se oni koji nisu preboljeli COVID i koji spadaju u rizične skupine”, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković prošli tjedan.